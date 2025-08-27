Рейтинг@Mail.ru
01:37 27.08.2025
Представители России и США контактируют ежедневно, заявил Уиткофф
в мире
сша
россия
стив уиткофф
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Контакты представителей США с российской стороной происходят ежедневно, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Мы разговариваем с русскими ежедневно", - заявил Уиткофф в интервью Fox News.
в мире, сша, россия, стив уиткофф
В мире, США, Россия, Стив Уиткофф
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф. Архивное фото
Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Контакты представителей США с российской стороной происходят ежедневно, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Мы разговариваем с русскими ежедневно", - заявил Уиткофф в интервью Fox News.
Уиткофф рассказал, когда США хотят увидеть заключение соглашения по Украине
