Представители России и США контактируют ежедневно, заявил Уиткофф
Представители России и США контактируют ежедневно, заявил Уиткофф - РИА Новости, 27.08.2025
Представители России и США контактируют ежедневно, заявил Уиткофф
Контакты представителей США с российской стороной происходят ежедневно, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T01:37:00+03:00
2025-08-27T01:37:00+03:00
2025-08-27T01:37:00+03:00
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Контакты представителей США с российской стороной происходят ежедневно, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Мы разговариваем с русскими ежедневно", - заявил Уиткофф в интервью Fox News.
