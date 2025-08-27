https://ria.ru/20250827/uitkoff-2037762971.html

Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке

Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке - РИА Новости, 27.08.2025

Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе проведет встречу с украинскими представителями в РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T01:22:00+03:00

2025-08-27T01:22:00+03:00

2025-08-27T01:25:00+03:00

украина

нью-йорк (город)

специальная военная операция на украине

в мире

стив уиткофф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035726918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da0242f4eb4a09d93947d5316be59632.jpg

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе проведет встречу с украинскими представителями в Нью-Йорке."На этой неделе я встречаюсь с украинцами. Я встречусь с ними на этой неделе в Нью-Йорке и это важный сигнал", - сообщил он в интервью Fox News.

https://ria.ru/20250826/tramp-2037751074.html

украина

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, нью-йорк (город), в мире, стив уиткофф