Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке - РИА Новости, 27.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:22 27.08.2025 (обновлено: 01:25 27.08.2025)
Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке
Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке - РИА Новости, 27.08.2025
Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе проведет встречу с украинскими представителями в
украина
нью-йорк (город)
специальная военная операция на украине
в мире
стив уиткофф
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе проведет встречу с украинскими представителями в Нью-Йорке."На этой неделе я встречаюсь с украинцами. Я встречусь с ними на этой неделе в Нью-Йорке и это важный сигнал", - сообщил он в интервью Fox News.
украина, нью-йорк (город), в мире, стив уиткофф
Украина, Нью-Йорк (город), Специальная военная операция на Украине, В мире, Стив Уиткофф
Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке

Уиткофф заявил, что встретится с представителями Украины в Нью-Йорке

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе проведет встречу с украинскими представителями в Нью-Йорке.
"На этой неделе я встречаюсь с украинцами. Я встречусь с ними на этой неделе в Нью-Йорке и это важный сигнал", - сообщил он в интервью Fox News.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНью-Йорк (город)В миреСтив Уиткофф
 
 
Заголовок открываемого материала