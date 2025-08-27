https://ria.ru/20250827/uitkoff-2037762971.html
Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке
Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе проведет встречу с украинскими представителями в
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе проведет встречу с украинскими представителями в Нью-Йорке."На этой неделе я встречаюсь с украинцами. Я встречусь с ними на этой неделе в Нью-Йорке и это важный сигнал", - сообщил он в интервью Fox News.
