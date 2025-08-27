Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в нескольких украинских областях
08:40 27.08.2025
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в нескольких украинских областях
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в нескольких украинских областях
Российские войска нанесли удары по крупному складу ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.08.2025
ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по крупному складу ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Полтавская область. &lt;...&gt; Удар по крупному складу и хабу снабжения", — сказал он.Кроме того, военные поразили место сборки беспилотников в Харьковской области."Харьковская область 22:35 — Изюмский район, 00:02 — Лозовая и район, 00:20 — Мерефа, 00:44 — Харьковский район, 00:46 — Лозовский район. Итог: пять эпизодов, удары по инфраструктуре и промышленным объектам. Хорошее попадание по цеху, где производилась сборка БПЛА", — уточнил Лебедев.Также российские бойцы атаковали тренировочный лагерь украинских боевиков в Черкасской области."Черкасская область, 2:18 — удары по Драбову и окрестностям", — добавил координатор.В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в нескольких украинских областях

ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по крупному складу ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Полтавская область. <...> Удар по крупному складу и хабу снабжения", — сказал он.
Кроме того, военные поразили место сборки беспилотников в Харьковской области.
"Харьковская область 22:35 — Изюмский район, 00:02 — Лозовая и район, 00:20 — Мерефа, 00:44 — Харьковский район, 00:46 — Лозовский район. Итог: пять эпизодов, удары по инфраструктуре и промышленным объектам. Хорошее попадание по цеху, где производилась сборка БПЛА", — уточнил Лебедев.
Также российские бойцы атаковали тренировочный лагерь украинских боевиков в Черкасской области.
"Черкасская область, 2:18 — удары по Драбову и окрестностям", — добавил координатор.
В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
