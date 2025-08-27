https://ria.ru/20250827/udary-2037784263.html

ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в нескольких украинских областях

ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в нескольких украинских областях - РИА Новости, 27.08.2025

ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в нескольких украинских областях

Российские войска нанесли удары по крупному складу ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T08:40:00+03:00

2025-08-27T08:40:00+03:00

2025-08-27T08:58:00+03:00

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

сергей лебедев

полтавская область

харьковская область

черкасская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033070367_162:366:3072:2003_1920x0_80_0_0_6122243b732133634fb966b32d95c784.jpg

ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по крупному складу ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Полтавская область. <...> Удар по крупному складу и хабу снабжения", — сказал он.Кроме того, военные поразили место сборки беспилотников в Харьковской области."Харьковская область 22:35 — Изюмский район, 00:02 — Лозовая и район, 00:20 — Мерефа, 00:44 — Харьковский район, 00:46 — Лозовский район. Итог: пять эпизодов, удары по инфраструктуре и промышленным объектам. Хорошее попадание по цеху, где производилась сборка БПЛА", — уточнил Лебедев.Также российские бойцы атаковали тренировочный лагерь украинских боевиков в Черкасской области."Черкасская область, 2:18 — удары по Драбову и окрестностям", — добавил координатор.В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250827/shturma-2037696098.html

https://ria.ru/20250826/svo-2037408762.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

полтавская область

харьковская область

черкасская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев, полтавская область, харьковская область, черкасская область