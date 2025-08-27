Суд оштрафовал Twitch на 61 миллион рублей

https://ria.ru/20250827/twitch-2037890322.html
Суд оштрафовал на 61 миллион рублей стриминговый сервис Twitch за нарушение законодательства РФ
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Суд оштрафовал на 61 миллион рублей стриминговый сервис Twitch за нарушение законодательства РФ, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы."Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Твитч Интерактив Инк. (Twitch Interactive, Inc.) назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 61 747 992 рубля 60 копеек", - сказал собеседник агентства.Речь идет о штрафе по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ.В суде пояснили, что Роскомнадзор составил протокол, так как Twitch не создал филиал или представительство на территории РФ, у компании нет личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора, а также на сайте Twitch нет электронной формы для обращения граждан и организаций.Общая сумма штрафов, наложенных на стриминговую платформу Twitch за неудаление запрещенного контента и неисполнение как владельца соцсети российского законодательства, достигла 69,7 миллиона рублей, рассказали в конце мая РИА Новости в Роскомнадзоре.
