12:04 27.08.2025
В Химках прорвало теплотрассу
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при прорыве теплотрассы в подмосковных Химках, пар из поврежденной трубы поднимался на уровень девятого этажа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В результате прорыва трубы горячего водоснабжения возле жилого многоэтажного дома номер 14 по улице Совхозная пострадал один человек, вызвана скорая помощь", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что пар из поврежденной трубы поднимался до девятого этажа. "Количество поврежденных машин подсчитывают", - заключил собеседник агентства.
происшествия, химки (городской округ в московской области)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области)
В Химках прорвало теплотрассу

В Химках при прорыве теплотрассы пострадал один человек

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при прорыве теплотрассы в подмосковных Химках, пар из поврежденной трубы поднимался на уровень девятого этажа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате прорыва трубы горячего водоснабжения возле жилого многоэтажного дома номер 14 по улице Совхозная пострадал один человек, вызвана скорая помощь", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пар из поврежденной трубы поднимался до девятого этажа.
"Количество поврежденных машин подсчитывают", - заключил собеседник агентства.
