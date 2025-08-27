https://ria.ru/20250827/tramp-2037930459.html
Белый дом следит за ситуацией со стрельбой в Миннесоте, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сотрудники ФБР прибыли на место стрельбы в католической школе в Миннеаполисе, а Белый дом продолжает мониторить ситуацию. "Я получил полный брифинг о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота. ФБР быстро отреагировало, и их сотрудники находятся на месте. Белый дом будет продолжать следить за этой ужасной ситуацией. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за всех пострадавших", — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщил о стрельбе в католической школе. По информации телеканала ABC, на месте работают также сотрудники правоохранительных органов.
