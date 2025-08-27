https://ria.ru/20250827/tramp-2037930459.html

Белый дом следит за ситуацией со стрельбой в Миннесоте, заявил Трамп

Белый дом следит за ситуацией со стрельбой в Миннесоте, заявил Трамп - РИА Новости, 27.08.2025

Белый дом следит за ситуацией со стрельбой в Миннесоте, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сотрудники ФБР прибыли на место стрельбы в католической школе в Миннеаполисе, а Белый дом продолжает мониторить... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T17:58:00+03:00

2025-08-27T17:58:00+03:00

2025-08-27T18:02:00+03:00

в мире

миннеаполис

дональд трамп

фбр

сша

тим уолц

миннесота

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037931127_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_740ffe0a170d6f7709fb67eefebc3283.jpg

ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сотрудники ФБР прибыли на место стрельбы в католической школе в Миннеаполисе, а Белый дом продолжает мониторить ситуацию. "Я получил полный брифинг о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота. ФБР быстро отреагировало, и их сотрудники находятся на месте. Белый дом будет продолжать следить за этой ужасной ситуацией. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за всех пострадавших", — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщил о стрельбе в католической школе. По информации телеканала ABC, на месте работают также сотрудники правоохранительных органов.

https://ria.ru/20250827/ssha-2037930208.html

миннеаполис

сша

миннесота

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, миннеаполис, дональд трамп, фбр, сша, тим уолц, миннесота