Белый дом следит за ситуацией со стрельбой в Миннесоте, заявил Трамп - РИА Новости, 27.08.2025
17:58 27.08.2025 (обновлено: 18:02 27.08.2025)
Белый дом следит за ситуацией со стрельбой в Миннесоте, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сотрудники ФБР прибыли на место стрельбы в католической школе в Миннеаполисе, а Белый дом продолжает мониторить ситуацию. "Я получил полный брифинг о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота. ФБР быстро отреагировало, и их сотрудники находятся на месте. Белый дом будет продолжать следить за этой ужасной ситуацией. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за всех пострадавших", — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщил о стрельбе в католической школе. По информации телеканала ABC, на месте работают также сотрудники правоохранительных органов.
© AP Photo / Mark VancleaveСотрудники правоохранительных органов возле школы Благовещенской церкви в Миннеаполисе, где произошла стрельба
Сотрудники правоохранительных органов возле школы Благовещенской церкви в Миннеаполисе, где произошла стрельба
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сотрудники ФБР прибыли на место стрельбы в католической школе в Миннеаполисе, а Белый дом продолжает мониторить ситуацию.
"Я получил полный брифинг о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота. ФБР быстро отреагировало, и их сотрудники находятся на месте. Белый дом будет продолжать следить за этой ужасной ситуацией. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за всех пострадавших", — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщил о стрельбе в католической школе. По информации телеканала ABC, на месте работают также сотрудники правоохранительных органов.
ФБР направило агентов на место стрельбы в Миннеаполисе
