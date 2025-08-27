Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп убедил Орбана сменить позицию по Украине
11:52 27.08.2025 (обновлено: 12:08 27.08.2025)
СМИ: Трамп убедил Орбана сменить позицию по Украине
Президент США Дональд Трамп смог убедить венгерского премьер-министра Виктора Орбана поменять позицию по вступлению Украины в Евросоюз, пишет Politico.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп смог убедить венгерского премьер-министра Виктора Орбана поменять позицию по вступлению Украины в Евросоюз, пишет Politico.&quot;Трамп смог убедить Орбана, выступающего против членства Украины в ЕС, но поддерживающего вступление Молдавии в блок, поменять &lt;...&gt; позицию о присоединении страны к организации&quot;, — утверждается в публикации со ссылкой на одного дипломата.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Сам Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее и вынуждать Киев продолжать конфликт. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.Киев заявлениями и поступками неоднократно показывал свое враждебное отношение к Венгрии. Так, последним ярким примером стал удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба". После этого Сийярто заявил, что поставки нефти в страну прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России".
СМИ: Трамп убедил Орбана сменить позицию по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп смог убедить венгерского премьер-министра Виктора Орбана поменять позицию по вступлению Украины в Евросоюз, пишет Politico.
"Трамп смог убедить Орбана, выступающего против членства Украины в ЕС, но поддерживающего вступление Молдавии в блок, поменять <...> позицию о присоединении страны к организации", — утверждается в публикации со ссылкой на одного дипломата.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Сам Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее и вынуждать Киев продолжать конфликт. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Киев заявлениями и поступками неоднократно показывал свое враждебное отношение к Венгрии. Так, последним ярким примером стал удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба". После этого Сийярто заявил, что поставки нефти в страну прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России".
