Трамп сообщил о снижении числа преступлений в Вашингтоне
Трамп сообщил о снижении числа преступлений в Вашингтоне - РИА Новости, 27.08.2025
Трамп сообщил о снижении числа преступлений в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп сообщил о снижении числа преступлений в Вашингтоне, назвав это "невероятным прогрессом". РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T07:58:00+03:00
2025-08-27T07:58:00+03:00
2025-08-27T07:58:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
майк джонсон
джон тьюн
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о снижении числа преступлений в Вашингтоне, назвав это "невероятным прогрессом". "Число преступлений в Вашингтоне снижается! Получился невероятный прогресс!", - говорится в сообщении лидера Штатов в собственной социальной сети Truth Social. В другой публикации в соцсети Truth Social Трамп заявил, что работает со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном, лидером большинства сената Джоном Тьюном и другими республиканцами над комплексным законом о преступности. Президент не уточнил, что будет представлять данный закон, но обещал подробностей по нему. "Спикер Майк Джонсон и лидер Джон Тьюн работают со мной и другими республиканцами над комплексным законом о преступности. Это то, что нужно нашей стране!", - написал Трамп. Ранее генпрокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди сообщала, что правоохранительные органы США арестовали более 1000 человек и изъяли свыше 100 единиц незаконного оружия в рамках федеральных мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Трамп ранее объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, в рамках временного чрезвычайного положения он направил в ряд мест национальную гвардию и пригрозил отправить в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
