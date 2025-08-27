Трамп поспешил с инициативой мира на Украине, считает аналитик
Аналитик Йончалык: Трамп поспешил с Украиной, проблема далека от своего решения
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
АНКАРА, 27 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поспешил в своих инициативах урегулировать конфликт на Украине, так как кризис далек от своего разрешения из-за отсутствия у Киева и Запада желания мира, заявил турецкий политический аналитик Фатих Йончалык.
Трамп ранее заявил, что ему раньше казалось, что из всех современных проблем украинский конфликт будет легче всего решить.
По его словам, в мирном процессе по урегулированию конфликта на Украине остается много вопросов, "на которые пока нет ответов".
"Ни Украина, ни ее европейские союзники не хотят перемирия... Почему? При заключении перемирия в нормальных условиях воюющие стороны продолжают удерживать территории, которые в настоящее время находятся в их владении. Это часть соглашения..." - заметил Йончалык.
Аналитик подчеркнул невозможность заключения перемирия, где "все должны вернуться на свои позиции четырехлетней давности". "И, как видим, мы снова сталкиваемся с загадкой! Проблема еще далеко от разрешения", - считает он.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.