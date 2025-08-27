https://ria.ru/20250827/tehas-2037780050.html
В США задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание службы иммиграции
В США задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание службы иммиграции - РИА Новости, 27.08.2025
В США задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание службы иммиграции
Власти США задержали мужчину, который угрожал взорвать здание американской Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) в Далласе, штат Техас, сообщает... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Власти США задержали мужчину, который угрожал взорвать здание американской Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) в Далласе, штат Техас, сообщает министерство внутренней безопасности страны (МВБ). По данным ведомства, в понедельник вечером по местному времени неизвестный мужчина, который позже был идентифицирован как Брэттон Дин Уилкинсон, 36-летний гражданин США, прибыл к входу в здание иммиграционной и таможенной полиции в Далласе и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба. Отмечается, что мужчина показал сотруднику службы безопасности якобы детонатор на своём запястье. "В понедельник вечером правоохранительные органы задержали подозреваемого, угрожавшего взорвать здание службы иммиграции и таможенного контроля в Далласе", - приводятся слова высокопоставленного сотрудника МВБ в пресс-релизе ведомства. Согласно пресс-релизу, Уилкинсон был задержан местными правоохранительными органами и обвинён в высказывании террористических угроз.
В США задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание службы иммиграции
В Техасе задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание службы иммиграции