В США задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание службы иммиграции

2025-08-27T07:40:00+03:00

в мире

сша

даллас

техас

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Власти США задержали мужчину, который угрожал взорвать здание американской Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) в Далласе, штат Техас, сообщает министерство внутренней безопасности страны (МВБ). По данным ведомства, в понедельник вечером по местному времени неизвестный мужчина, который позже был идентифицирован как Брэттон Дин Уилкинсон, 36-летний гражданин США, прибыл к входу в здание иммиграционной и таможенной полиции в Далласе и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба. Отмечается, что мужчина показал сотруднику службы безопасности якобы детонатор на своём запястье. "В понедельник вечером правоохранительные органы задержали подозреваемого, угрожавшего взорвать здание службы иммиграции и таможенного контроля в Далласе", - приводятся слова высокопоставленного сотрудника МВБ в пресс-релизе ведомства. Согласно пресс-релизу, Уилкинсон был задержан местными правоохранительными органами и обвинён в высказывании террористических угроз.

в мире, сша, даллас, техас