Таиланд и Камбоджа договорились о мерах деэскалации
БАНГКОК, 27 авг – РИА Новости. Таиланд и Камбоджа договорились о мерах деэскалации и сохранения мира на уровне командования приграничных военных округов на внеочередном заседании двустороннего Регионального комитета по вопросам границ, которое состоялось в среду в таиландской провинции Сисакет, говорится в совместном заявлении для прессы участников заседания. Повестка дня заседания касалась региона, расположенного в зоне ответственности Второго военного округа сухопутных войск Таиланда и Четвертого военного округа Камбоджи, в котором произошло большинство боестолкновений между военнослужащими двух стран во время пограничного конфликта 24-28 июля 2025 года. Ранее прошли внеочередные заседания Региональных двусторонних комитетов по вопросам границ в двух других приграничных регионах, расположенных в зонах ответственности Первого военного округа сухопутных войск Таиланда и Военно-морских сил Таиланда. "Чрезвычайное заседание Регионального комитета Таиланда и Камбоджи по вопросам границ состоялось 27 августа 2025 года в городе Сисакет, Таиланд. Сопредседателями заседания выступили... генерал-лейтенант Бунсин Пхаткланг, командующий Вторым военным округом сухопутных войск Таиланда, и... генерал-лейтенант Пов Хенг, командующий Четвертым военным округом Камбоджи", - говорится в совместном заявлении, разосланном МИД Таиланда в местные и аккредитованные в Таиланде иностранные СМИ. В документе отмечается, что целью встречи было, в частности, укрепление доверия для предотвращения столкновений. "Целью заседания явилось содействие обсуждению и укрепление доверия для снижения напряженности и поддержания мира на границе с использованием всех необходимых механизмов для мирного разрешения разногласий и предотвращения столкновений в духе добрососедства, дружбы и солидарности", - также говорится в документе. В заявлении обе стороны подтверждают неизменную приверженность выполнению решений о прекращении огня и режиме прекращения огня, принятых на переговорах глав правительств двух стран 28 июля в Путраджайе (Малайзия) и Внеочередном заседании двустороннего Общего комитета по вопросам границ под председательством министров обороны двух стран 7 августа. "Обе стороны соглашаются поддерживать регулярную связь между военными округами, а также воинскими частями и подразделениями, дислоцированными вдоль границы с обеих сторон, и стремиться к мирному разрешению всех противоречий, избегая столкновений. Обе стороны подчеркивают важность дальнейшей активизации коммуникации на всех уровнях в целях укрепления доверия и развития добрососедства", - говорится в документе. Стороны также договорились о том, что любые действия по обеспечению безопасности, включая патрулирование, строительство или укрепление инфраструктуры или укреплений, не носящие наступательного характера и ограниченные своей территорией, могут осуществляться любой из сторон в полном соответствии с условиями достигнутого ранее соглашения о прекращении огня. Делегации обеих стран подтвердили важность гуманитарного разминирования и согласились вынести этот вопрос, входящий в сферу компетенции Общего комитета по вопросам границ, на его предстоящее заседание, которое планируется на ближайшее время. Командующие военными округами в принципе согласились создать координационную группу (КГ) для улучшения взаимодействия на всех уровнях войскового командования и руководства штабных подразделений и органов, договорившись обсудить детали и организационную структуру КГ на следующем заседании. Стороны также подтвердили готовность к сотрудничеству и взаимодействию в борьбе с транснациональной преступностью, включая деятельность мошеннических колл-центров, незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми, незаконный оборот оружия и другие виды трансграничной преступной деятельности в рамках исполнения конкретных решений в этой сфере, которые будут приняты на следующем заседании Общего комитета по вопросам границ под председательством министров обороны Таиланда и Камбоджи. "Следующее заседание Регионального комитета пройдет на территории Камбоджи через месяц после настоящего или в другую дату в случае необходимости", - также говорится в заявлении. Три двусторонних Региональных комитета по вопросам границ под со-председательством командующих военными округами (в регионе побережья Сиамского залива председательствуют командующие соответствующих подразделений военно-морских сил) входят в систему разрешения пограничных вопросов, установленную таиландско-камбоджийским Протоколом по вопросам демаркации границ 2000 года. Каждый из региональных комитетов отвечает за свой участок 800-километровой границы между двумя странами. Региональные комитеты подчинены Общему комитету по вопросам границ, который возглавляют министры обороны обеих стран. Как региональные, так и Общий комитет проводят регулярные заседания для обсуждения текущих вопросов пограничного режима. Внеочередные заседания проводятся в связи с вооруженным пограничным конфликтом 24-28 июля 2025 года и необходимостью деэскалации. Помимо комитетов по вопросам границ в систему двусторонних пограничных механизмов Таиланда и Камбоджи входит также Совместная комиссия по границам, выполняющая юридические и технические задачи по демаркации границ.
