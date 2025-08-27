Рейтинг@Mail.ru
Десантник "Днепра" рассказал о трофеях на захваченных позициях ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 27.08.2025
Десантник "Днепра" рассказал о трофеях на захваченных позициях ВСУ
Десантник "Днепра" рассказал о трофеях на захваченных позициях ВСУ
Штурмовая группа десантников группировки войск "Днепр" на захваченных позициях ВСУ обнаружила большое количество американского стрелкового вооружения и средств...
ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Штурмовая группа десантников группировки войск "Днепр" на захваченных позициях ВСУ обнаружила большое количество американского стрелкового вооружения и средств тактической медицины, сообщил РИА Новости десантник "Днепра" с позывным "Зёма". "Из трофеев обнаруживаем натовское оружие: автоматы и боеприпасы. Как M-16 выглядят. И у них медицина натовского производства. Американские автоматы и медицина тоже… С группой мы шли на продвижение для уничтожения и подавления опорного пункта. Завязался бой. И были обнаружены позиции ВСУ. Из гранатомета несколькими выстрелами подавил я точки ВСУ, чтоб дальше наша группа могла продвигаться", - рассказал "Зёма". По славам военнослужащего, опорный пункт ВСУ был взят без потерь со стороны ВС РФ, при этом было уничтожено семь украинских боевиков.
Десантник "Днепра" рассказал о трофеях на захваченных позициях ВСУ

На захваченных десантниками "Днепра" позициях ВСУ обнаружили натовское оружие

Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Штурмовая группа десантников группировки войск "Днепр" на захваченных позициях ВСУ обнаружила большое количество американского стрелкового вооружения и средств тактической медицины, сообщил РИА Новости десантник "Днепра" с позывным "Зёма".
"Из трофеев обнаруживаем натовское оружие: автоматы и боеприпасы. Как M-16 выглядят. И у них медицина натовского производства. Американские автоматы и медицина тоже… С группой мы шли на продвижение для уничтожения и подавления опорного пункта. Завязался бой. И были обнаружены позиции ВСУ. Из гранатомета несколькими выстрелами подавил я точки ВСУ, чтоб дальше наша группа могла продвигаться", - рассказал "Зёма".
По славам военнослужащего, опорный пункт ВСУ был взят без потерь со стороны ВС РФ, при этом было уничтожено семь украинских боевиков.
Наемники ВСУ выдают свои позиции, выходя в Сеть, заявил бразильский боевик
