Десантник "Днепра" рассказал о трофеях на захваченных позициях ВСУ
Десантник "Днепра" рассказал о трофеях на захваченных позициях ВСУ - РИА Новости, 27.08.2025
Десантник "Днепра" рассказал о трофеях на захваченных позициях ВСУ
Штурмовая группа десантников группировки войск "Днепр" на захваченных позициях ВСУ обнаружила большое количество американского стрелкового вооружения и средств... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T22:07:00+03:00
2025-08-27T22:07:00+03:00
2025-08-27T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Штурмовая группа десантников группировки войск "Днепр" на захваченных позициях ВСУ обнаружила большое количество американского стрелкового вооружения и средств тактической медицины, сообщил РИА Новости десантник "Днепра" с позывным "Зёма". "Из трофеев обнаруживаем натовское оружие: автоматы и боеприпасы. Как M-16 выглядят. И у них медицина натовского производства. Американские автоматы и медицина тоже… С группой мы шли на продвижение для уничтожения и подавления опорного пункта. Завязался бой. И были обнаружены позиции ВСУ. Из гранатомета несколькими выстрелами подавил я точки ВСУ, чтоб дальше наша группа могла продвигаться", - рассказал "Зёма". По славам военнослужащего, опорный пункт ВСУ был взят без потерь со стороны ВС РФ, при этом было уничтожено семь украинских боевиков.
