Десантник "Днепра" рассказал о трофеях на захваченных позициях ВСУ

Десантник "Днепра" рассказал о трофеях на захваченных позициях ВСУ

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

происшествия

ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Штурмовая группа десантников группировки войск "Днепр" на захваченных позициях ВСУ обнаружила большое количество американского стрелкового вооружения и средств тактической медицины, сообщил РИА Новости десантник "Днепра" с позывным "Зёма". "Из трофеев обнаруживаем натовское оружие: автоматы и боеприпасы. Как M-16 выглядят. И у них медицина натовского производства. Американские автоматы и медицина тоже… С группой мы шли на продвижение для уничтожения и подавления опорного пункта. Завязался бой. И были обнаружены позиции ВСУ. Из гранатомета несколькими выстрелами подавил я точки ВСУ, чтоб дальше наша группа могла продвигаться", - рассказал "Зёма". По славам военнослужащего, опорный пункт ВСУ был взят без потерь со стороны ВС РФ, при этом было уничтожено семь украинских боевиков.

Новости

