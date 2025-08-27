https://ria.ru/20250827/svo-2037954083.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.08.2025
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.08.2025
БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 18.57 мск, спустя 21 минуту ее отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
белгородская область
В Белгородской области отменили ракетную опасность
