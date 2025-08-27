Рейтинг@Mail.ru
Службу равных консультантов запустят для новгородских участников СВО
14:09 27.08.2025 (обновлено: 14:14 27.08.2025)
Службу равных консультантов запустят для новгородских участников СВО
Службу равных консультантов запустят для новгородских участников СВО - РИА Новости, 27.08.2025
Службу равных консультантов запустят для новгородских участников СВО
Службу равных консультантов для участников специальной военной операции запустят в сентябре в Новгородской области, бойцов будут консультировать на равных сами... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T14:09:00+03:00
2025-08-27T14:14:00+03:00
новгородская область
сво
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Службу равных консультантов для участников специальной военной операции запустят в сентябре в Новгородской области, бойцов будут консультировать на равных сами же ветераны СВО вместе с социальными координаторами, рассказал врио губернатора Александр Дронов. Второй региональный форум участников СВО "За ними наше будущее" стартовал в инновационном научно-технологическом центре "Валдай" в Великом Новгороде. На его открытии Дронов отметил, что главной задачей является помощь в адаптации к мирной жизни тем, кто уже завершил военную службу. По его словам, более 70% вернувшихся бойцов сейчас трудоустроены. Он уточнил, что в Новгородской области для участников СВО действует 29 мер социальной поддержки, на их реализацию ежегодно тратится около 2 миллиардов рублей. "В сентябре мы запускаем выездную службу равных консультантов, которая приедет в каждый округ. Уже собрана команда ветеранов, которая будет помогать ребятам в решении их вопросов вместе с социальными координаторами. Сегодня начнёт работать информационный чат-бот по вопросам специальной военной операции. Это предложение поступило от Ассоциации ветеранов, и мы его уже реализовали", - сообщил Дронов. Как ранее сообщала пресс-служба правительства региона, в форуме принимают участие около 350 человек. Среди них ветераны боевых действий и члены их семей, представители органов исполнительной власти, руководители и социальные координаторы филиала госфонда "Защитники Отечества", специалисты органов и организаций различных отраслей. На форуме поделятся историями личного роста, успешной адаптации и расскажут о гражданских инициативах. В деловую программу форума включена работа профессиональных площадок по вопросам обучения, трудоустройства и создания собственного дела вернувшимися участниками СВО, их участия в патриотическом воспитании подрастающего поколения, обсуждение лечения и реабилитации после травм. Также на форуме пройдет презентация книги с литературными произведениями новгородских участников СВО и членов их семей "Записки с СВО. Слово после боя". После форума для участников проведут экскурсии по Великому Новгороду. Первый областной форум ветеранов СВО прошёл в регионе в апреле 2024 года.
новгородская область
новгородская область, сво
Новгородская область, СВО
Службу равных консультантов запустят для новгородских участников СВО

Дронов: службу равных консультантов запустят для новгородских участников СВО

© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора Новгородской областиврио губернатора Новгородской области Александр Дронов на втором региональном форуме участников СВО "За ними наше будущее"
врио губернатора Новгородской области Александр Дронов на втором региональном форуме участников СВО За ними наше будущее - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора Новгородской области
врио губернатора Новгородской области Александр Дронов на втором региональном форуме участников СВО "За ними наше будущее"
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Службу равных консультантов для участников специальной военной операции запустят в сентябре в Новгородской области, бойцов будут консультировать на равных сами же ветераны СВО вместе с социальными координаторами, рассказал врио губернатора Александр Дронов.
Второй региональный форум участников СВО "За ними наше будущее" стартовал в инновационном научно-технологическом центре "Валдай" в Великом Новгороде. На его открытии Дронов отметил, что главной задачей является помощь в адаптации к мирной жизни тем, кто уже завершил военную службу. По его словам, более 70% вернувшихся бойцов сейчас трудоустроены. Он уточнил, что в Новгородской области для участников СВО действует 29 мер социальной поддержки, на их реализацию ежегодно тратится около 2 миллиардов рублей.
"В сентябре мы запускаем выездную службу равных консультантов, которая приедет в каждый округ. Уже собрана команда ветеранов, которая будет помогать ребятам в решении их вопросов вместе с социальными координаторами. Сегодня начнёт работать информационный чат-бот по вопросам специальной военной операции. Это предложение поступило от Ассоциации ветеранов, и мы его уже реализовали", - сообщил Дронов.
Как ранее сообщала пресс-служба правительства региона, в форуме принимают участие около 350 человек. Среди них ветераны боевых действий и члены их семей, представители органов исполнительной власти, руководители и социальные координаторы филиала госфонда "Защитники Отечества", специалисты органов и организаций различных отраслей.
На форуме поделятся историями личного роста, успешной адаптации и расскажут о гражданских инициативах. В деловую программу форума включена работа профессиональных площадок по вопросам обучения, трудоустройства и создания собственного дела вернувшимися участниками СВО, их участия в патриотическом воспитании подрастающего поколения, обсуждение лечения и реабилитации после травм.
Также на форуме пройдет презентация книги с литературными произведениями новгородских участников СВО и членов их семей "Записки с СВО. Слово после боя". После форума для участников проведут экскурсии по Великому Новгороду.
Первый областной форум ветеранов СВО прошёл в регионе в апреле 2024 года.
Новгородская областьСВО
 
 
