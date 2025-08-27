https://ria.ru/20250827/svo-2037873540.html

Службу равных консультантов запустят для новгородских участников СВО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Службу равных консультантов для участников специальной военной операции запустят в сентябре в Новгородской области, бойцов будут консультировать на равных сами же ветераны СВО вместе с социальными координаторами, рассказал врио губернатора Александр Дронов. Второй региональный форум участников СВО "За ними наше будущее" стартовал в инновационном научно-технологическом центре "Валдай" в Великом Новгороде. На его открытии Дронов отметил, что главной задачей является помощь в адаптации к мирной жизни тем, кто уже завершил военную службу. По его словам, более 70% вернувшихся бойцов сейчас трудоустроены. Он уточнил, что в Новгородской области для участников СВО действует 29 мер социальной поддержки, на их реализацию ежегодно тратится около 2 миллиардов рублей. "В сентябре мы запускаем выездную службу равных консультантов, которая приедет в каждый округ. Уже собрана команда ветеранов, которая будет помогать ребятам в решении их вопросов вместе с социальными координаторами. Сегодня начнёт работать информационный чат-бот по вопросам специальной военной операции. Это предложение поступило от Ассоциации ветеранов, и мы его уже реализовали", - сообщил Дронов. Как ранее сообщала пресс-служба правительства региона, в форуме принимают участие около 350 человек. Среди них ветераны боевых действий и члены их семей, представители органов исполнительной власти, руководители и социальные координаторы филиала госфонда "Защитники Отечества", специалисты органов и организаций различных отраслей. На форуме поделятся историями личного роста, успешной адаптации и расскажут о гражданских инициативах. В деловую программу форума включена работа профессиональных площадок по вопросам обучения, трудоустройства и создания собственного дела вернувшимися участниками СВО, их участия в патриотическом воспитании подрастающего поколения, обсуждение лечения и реабилитации после травм. Также на форуме пройдет презентация книги с литературными произведениями новгородских участников СВО и членов их семей "Записки с СВО. Слово после боя". После форума для участников проведут экскурсии по Великому Новгороду. Первый областной форум ветеранов СВО прошёл в регионе в апреле 2024 года.

