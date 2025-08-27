https://ria.ru/20250827/svo-2037830656.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север" - РИА Новости, 27.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"

ВСУ за сутки потеряли свыше 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T12:09:00+03:00

2025-08-27T12:09:00+03:00

2025-08-27T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

сумская область

волчанск

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, танковой бригад, штурмового полка ВСУ и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Кондратовка, Старая Гута, Павловка, Андреевка, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, семь артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и пять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.

