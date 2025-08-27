Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север" - РИА Новости, 27.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 27.08.2025 (обновлено: 12:13 27.08.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, танковой бригад, штурмового полка ВСУ и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Кондратовка, Старая Гута, Павловка, Андреевка, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, семь артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и пять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
россия, вооруженные силы украины, сумская область, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Волчанск
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, танковой бригад, штурмового полка ВСУ и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Кондратовка, Старая Гута, Павловка, Андреевка, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, семь артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и пять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2025
