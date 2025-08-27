https://ria.ru/20250827/svo-2037830656.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север" - РИА Новости, 27.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
ВСУ за сутки потеряли свыше 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T12:09:00+03:00
2025-08-27T12:09:00+03:00
2025-08-27T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сумская область
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037500191_0:302:2978:1977_1920x0_80_0_0_b81c832781527f5f60eb77ebafdcba90.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, танковой бригад, штурмового полка ВСУ и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Кондратовка, Старая Гута, Павловка, Андреевка, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, семь артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и пять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20250826/spetsoperatsiya-2037684918.html
россия
сумская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037500191_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_b021f484b2e4027b605a973eb6872cbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, сумская область, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Волчанск
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 175 военных в зоне действия "Севера"