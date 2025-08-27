https://ria.ru/20250827/svift-2037970433.html

Объявление о помолвке Тейлор Свифт обрушило Instagram*

Объявление о помолвке Тейлор Свифт обрушило Instagram* - РИА Новости, 27.08.2025

Объявление о помолвке Тейлор Свифт обрушило Instagram*

Новость о помолвке американской певицы Тейлор Свифт и звезды Национальной футбольной лиги (НФЛ) Трэвиса Келси побила рекорды по лайкам и репостам, а также... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T21:31:00+03:00

2025-08-27T21:31:00+03:00

2025-08-27T21:31:00+03:00

шоубиз

тейлор свифт (певица)

в мире

instagram

instagram, inc.

сша

музыка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037747558_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_b61f7db2212acb2d3cf2dff6068681d9.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Новость о помолвке американской певицы Тейлор Свифт и звезды Национальной футбольной лиги (НФЛ) Трэвиса Келси побила рекорды по лайкам и репостам, а также вызвала перебои в работе социальных сетей, сообщает портал TMZ. Свифт разместила объявление о помолвке во вторник в социальной сети Instagram*. Впоследствии пост набрал более 14 миллионов лайков за первый час, сейчас их уже более 30 миллионов. Количество репостов превысило рекордные 2 миллиона менее чем за 24 часа. Представитель компании рассказал порталу о перебоях с доступом к социальной сети, связанных с наплывом пользователей. Социальным сетям стоит подготовить дополнительные серверы к свадьбе, говорится в публикации портала. В июне 2024 года концерты Свифт вызвали небольшие землетрясения в шотландском Эдинбурге. В июле прошлого года сейсмологическая служба Швейцарии объявила, что во время концерта американской певицы в Цюрихе были зафиксированы сейсмические колебания, вызванные зрителями. Свифт 35 лет. Исполнительница - обладательница 14 наград премии "Грэмми". В 2024 году она была включена в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница, набравшая 100 миллионов слушателей в месяц на платформе Spotify. Свифт также стала первой женщиной, четыре альбома которой одновременно вошли в топ-10 чарта Billboard, превзойдя достижение американской певицы Барбры Стрейзанд. По данным Forbes, состояние певицы оценивается в 1,6 миллиарда долларов. Келси 35 лет. Американец выступает за "Чифс" с 2013 года. Вместе с командой он трижды становился победителем Супербоула. Келси - десятикратный участник Матча звезд лиги и семикратный член символической сборной всех звезд НФЛ. Он также вошел в сборную десятилетия НФЛ 2010-х годов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250826/svift-2037755100.html

https://ria.ru/20250827/pomolvka-2037768821.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тейлор свифт (певица), в мире, instagram, instagram, inc., сша, музыка