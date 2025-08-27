Объявление о помолвке Тейлор Свифт обрушило Instagram*
Помолвка певицы Свифт побила рекорды по репостам и обрушила Instagram
Игрок команды НФЛ "Канзас-Сити Чифс" Трэвис Келси и американская певица Тейлор Свифт
© Фото : Соцсети Тейлор Свифт
Игрок команды НФЛ "Канзас-Сити Чифс" Трэвис Келси и американская певица Тейлор Свифт
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Новость о помолвке американской певицы Тейлор Свифт и звезды Национальной футбольной лиги (НФЛ) Трэвиса Келси побила рекорды по лайкам и репостам, а также вызвала перебои в работе социальных сетей, сообщает портал TMZ.
Свифт разместила объявление о помолвке во вторник в социальной сети Instagram*. Впоследствии пост набрал более 14 миллионов лайков за первый час, сейчас их уже более 30 миллионов. Количество репостов превысило рекордные 2 миллиона менее чем за 24 часа.
Представитель компании рассказал порталу о перебоях с доступом к социальной сети, связанных с наплывом пользователей. Социальным сетям стоит подготовить дополнительные серверы к свадьбе, говорится в публикации портала.
Свифт 35 лет. Исполнительница - обладательница 14 наград премии "Грэмми". В 2024 году она была включена в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница, набравшая 100 миллионов слушателей в месяц на платформе Spotify. Свифт также стала первой женщиной, четыре альбома которой одновременно вошли в топ-10 чарта Billboard, превзойдя достижение американской певицы Барбры Стрейзанд. По данным Forbes, состояние певицы оценивается в 1,6 миллиарда долларов.
Келси 35 лет. Американец выступает за "Чифс" с 2013 года. Вместе с командой он трижды становился победителем Супербоула. Келси - десятикратный участник Матча звезд лиги и семикратный член символической сборной всех звезд НФЛ. Он также вошел в сборную десятилетия НФЛ 2010-х годов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.