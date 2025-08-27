https://ria.ru/20250827/sumy-2037788889.html

В Сумах зафиксировали перебои в электроснабжении

В Сумах зафиксировали перебои в электроснабжении - РИА Новости, 27.08.2025

В Сумах зафиксировали перебои в электроснабжении

Перебои с электо- и водоснабжением наблюдаются в Сумах на севере Украины после взрывов, сообщили местные власти. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T09:32:00+03:00

2025-08-27T09:32:00+03:00

2025-08-27T09:33:00+03:00

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Перебои с электо- и водоснабжением наблюдаются в Сумах на севере Украины после взрывов, сообщили местные власти. Украинские телеканал "Общественное" ночью сообщал о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. "В связи с отключением в энергосистеме движение троллейбусов приостановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале коммунального предприятия "Элктроавтотранс Сумы". В городском водоканале сообщили в свою очередь, что из-за отсутствия электроснабжения наблюдаются перебои с подачей воды. "Все объекты водоканала обесточены и переводятся на аварийно-резервное питание. Вода будет подаваться по графику с пониженным давлением. Водоснабжение верхних этажей многоэтажек будет отсутствовать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горводоканала.

https://ria.ru/20250827/herson-2037785772.html

https://ria.ru/20250827/vzryvy-2037759053.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина