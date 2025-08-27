https://ria.ru/20250827/sumy-2037788889.html
В Сумах зафиксировали перебои в электроснабжении
27.08.2025
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Перебои с электо- и водоснабжением наблюдаются в Сумах на севере Украины после взрывов, сообщили местные власти. Украинские телеканал "Общественное" ночью сообщал о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. "В связи с отключением в энергосистеме движение троллейбусов приостановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале коммунального предприятия "Элктроавтотранс Сумы". В городском водоканале сообщили в свою очередь, что из-за отсутствия электроснабжения наблюдаются перебои с подачей воды. "Все объекты водоканала обесточены и переводятся на аварийно-резервное питание. Вода будет подаваться по графику с пониженным давлением. Водоснабжение верхних этажей многоэтажек будет отсутствовать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горводоканала.
