Россия примет ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов

2025-08-27T11:13:00+03:00

2025-08-27T11:13:00+03:00

2025-08-27T11:35:00+03:00

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.Как сообщила пресс-служба ведомства, такое предупреждение Шестаков сделал в ходе внеочередной сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству."В июле 2025 года Королевство Норвегия безосновательно ввело запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний. Это является грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов", - указывает Росрыболовство."В случае, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из российских национальных интересов", - заявил Шестаков, слова которого привела пресс-служба.

