Рейтинг@Mail.ru
Россия примет ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 27.08.2025 (обновлено: 11:35 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/suda-2037811497.html
Россия примет ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов
Россия примет ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов - РИА Новости, 27.08.2025
Россия примет ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов
Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел в... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T11:13:00+03:00
2025-08-27T11:35:00+03:00
россия
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155758/05/1557580565_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_82a72255f206ee4134287223ebbf6b60.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.Как сообщила пресс-служба ведомства, такое предупреждение Шестаков сделал в ходе внеочередной сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству."В июле 2025 года Королевство Норвегия безосновательно ввело запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний. Это является грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов", - указывает Росрыболовство."В случае, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из российских национальных интересов", - заявил Шестаков, слова которого привела пресс-служба.
https://ria.ru/20250826/smi-2037597188.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155758/05/1557580565_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e787db10c78e6db91446bf54a8b9a8fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика
Россия, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Экономика
Россия примет ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов

Росрыболовство анонсировало меры против норвежских рыбопромысловых судов

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкМассовый лов красной рыбы
Массовый лов красной рыбы - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в медиабанк
Массовый лов красной рыбы . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Как сообщила пресс-служба ведомства, такое предупреждение Шестаков сделал в ходе внеочередной сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.
"В июле 2025 года Королевство Норвегия безосновательно ввело запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний. Это является грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов", - указывает Росрыболовство.
"В случае, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из российских национальных интересов", - заявил Шестаков, слова которого привела пресс-служба.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
СМИ узнали подробности нового пакета антироссийских санкций
Вчера, 10:02
 
РоссияФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала