Суд в Москве взыскал с посольства Украины более 40 миллионов рублей долга
Суд в Москве взыскал с посольства Украины более 40 миллионов рублей долга - РИА Новости, 27.08.2025
Суд в Москве взыскал с посольства Украины более 40 миллионов рублей долга
Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины более 40 миллионов рублей долга по договорам на обеспечение теплом и горячей водой, говорится в материалах... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T20:55:00+03:00
2025-08-27T20:55:00+03:00
2025-08-27T21:42:00+03:00
украина
россия
москва
моэк
газпром
общество
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774681754_0:310:3089:2048_1920x0_80_0_0_f52bc0a64d61f6271180057375c4db98.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины более 40 миллионов рублей долга по договорам на обеспечение теплом и горячей водой, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Первый иск подконтрольный "Газпрому" ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) подала в июле 2023 года. Суд его полностью удовлетворил, взыскав с ответчика около 16 миллионов рублей долга и пени по двум договорам 2009 года на снабжение теплом и горячей водой за период с февраля 2022-го по март 2023-го. После этого МОЭК стала подавать иски за последующие периоды, суд их тоже удовлетворял. Всего рассмотрено и полностью удовлетворено 12 исков. Тринадцатый — на сумму более 3,6 миллиона рублей — поступил в суд в июле, но пока к рассмотрению не принят.Ответчик своего представителя на судебные заседания не направляет. Посольство Украины в России располагалось в Москве в Леонтьевском переулке. В феврале 2022 года Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений.
