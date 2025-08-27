https://ria.ru/20250827/sud-2037966398.html

Приставы попросили изъять землю Ходорковского*

Приставы попросили изъять землю Ходорковского* - РИА Новости, 27.08.2025

Приставы попросили изъять землю Ходорковского*

Приставы просят изъять земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, зарегистрированный на другого человека, сообщили РИА Новости в Мещанском суде... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T20:42:00+03:00

2025-08-27T20:42:00+03:00

2025-08-27T20:49:00+03:00

россия

платон лебедев

москва

юкос

менатеп

происшествия

мещанский суд г. москвы

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/146505/24/1465052470_0:22:2118:1213_1920x0_80_0_0_adbaec4073ac23a1074be179360cc360.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Приставы просят изъять земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, зарегистрированный на другого человека, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."В Мещанский районный суд города Москвы поступил иск начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов к Ходорковскому М.Б.*, Лебедеву П.Л., Дубову В.М. об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц", - сказали в суде.Там отметили, что приставы занимаются исполнительным производством, должниками по которому являются Ходорковский* и экс-глава "Менатепа" Платон Лебедев.В рамках ведения сводного исполнительного производства установлено имущество Ходорковского* - земельный участок, зарегистрированный на Дубова В.М., сказали в суде."Заявитель просит суд обратить взыскание на данный земельный участок путем передачи его в доход Российской Федерации", - сообщили в суде.Иск еще не принят к производству.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.

https://ria.ru/20250216/sud-1999687343.html

https://ria.ru/20250328/isk-2007825125.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, платон лебедев, москва, юкос, менатеп, происшествия, мещанский суд г. москвы, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), михаил ходорковский*