Приставы попросили изъять землю Ходорковского* - РИА Новости, 27.08.2025
20:42 27.08.2025 (обновлено: 20:49 27.08.2025)
Приставы попросили изъять землю Ходорковского*
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Приставы просят изъять земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, зарегистрированный на другого человека, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."В Мещанский районный суд города Москвы поступил иск начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов к Ходорковскому М.Б.*, Лебедеву П.Л., Дубову В.М. об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц", - сказали в суде.Там отметили, что приставы занимаются исполнительным производством, должниками по которому являются Ходорковский* и экс-глава "Менатепа" Платон Лебедев.В рамках ведения сводного исполнительного производства установлено имущество Ходорковского* - земельный участок, зарегистрированный на Дубова В.М., сказали в суде."Заявитель просит суд обратить взыскание на данный земельный участок путем передачи его в доход Российской Федерации", - сообщили в суде.Иск еще не принят к производству.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Приставы просят изъять земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, зарегистрированный на другого человека, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"В Мещанский районный суд города Москвы поступил иск начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов к Ходорковскому М.Б.*, Лебедеву П.Л., Дубову В.М. об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц", - сказали в суде.
Там отметили, что приставы занимаются исполнительным производством, должниками по которому являются Ходорковский* и экс-глава "Менатепа" Платон Лебедев.
В рамках ведения сводного исполнительного производства установлено имущество Ходорковского* - земельный участок, зарегистрированный на Дубова В.М., сказали в суде.
"Заявитель просит суд обратить взыскание на данный земельный участок путем передачи его в доход Российской Федерации", - сообщили в суде.
Иск еще не принят к производству.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
