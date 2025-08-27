Рейтинг@Mail.ru
Врио замглавы Курской области арестовали на два месяца
16:47 27.08.2025 (обновлено: 18:13 27.08.2025)
Врио замглавы Курской области арестовали на два месяца
Врио замглавы Курской области арестовали на два месяца - РИА Новости, 27.08.2025
Врио замглавы Курской области арестовали на два месяца
Мещанский суд Москвы на закрытом заседании арестовал врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного по делу о хищениях при строительстве... РИА Новости, 27.08.2025
происшествия
курская область
владимир базаров
россия
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на закрытом заседании арестовал врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости."Удовлетворить ходатайство следователя об избрании Базарову… меры пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Анна Майорова.Срок ареста установлен до 25 октября.Заседание прошло в закрытом режиме, о чем журналисты узнали уже после рассмотрения ходатайства следствия МВД.По версии следствия, бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев похитили более 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений – тетраэдров, установленных на границе с Украиной.Как указывало МВД в своем Telegram-канале, было установлено, что указания о закупке и согласовании с министерством обороны Российской Федерации тетраэдров с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием, поступали от Владимира Базарова.Фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ.
курская область
россия
происшествия, курская область, владимир базаров, россия
Происшествия, Курская область, Владимир Базаров, Россия
Врио замглавы Курской области арестовали на два месяца

Врио курского замгубернатора Базаров арестован на два месяца по делу о хищениях

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Избрание меры пресечения врио замгубернатору Курской области Владимиру Базарову
Избрание меры пресечения врио замгубернатору Курской области Владимиру Базарову - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Избрание меры пресечения врио замгубернатору Курской области Владимиру Базарову
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на закрытом заседании арестовал врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости.
"Удовлетворить ходатайство следователя об избрании Базарову… меры пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Анна Майорова.
Срок ареста установлен до 25 октября.
Заседание прошло в закрытом режиме, о чем журналисты узнали уже после рассмотрения ходатайства следствия МВД.
По версии следствия, бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев похитили более 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений – тетраэдров, установленных на границе с Украиной.
Как указывало МВД в своем Telegram-канале, было установлено, что указания о закупке и согласовании с министерством обороны Российской Федерации тетраэдров с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием, поступали от Владимира Базарова.
Фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ.
ПроисшествияКурская областьВладимир БазаровРоссия
 
 
