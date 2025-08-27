https://ria.ru/20250827/sud-2037914035.html

Врио замглавы Курской области арестовали на два месяца

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на закрытом заседании арестовал врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости."Удовлетворить ходатайство следователя об избрании Базарову… меры пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Анна Майорова.Срок ареста установлен до 25 октября.Заседание прошло в закрытом режиме, о чем журналисты узнали уже после рассмотрения ходатайства следствия МВД.По версии следствия, бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев похитили более 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений – тетраэдров, установленных на границе с Украиной.Как указывало МВД в своем Telegram-канале, было установлено, что указания о закупке и согласовании с министерством обороны Российской Федерации тетраэдров с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием, поступали от Владимира Базарова.Фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ.

