Суд оставил в силе решение по активам АО "Вектор Рейл"

Суд оставил в силе решение по активам АО "Вектор Рейл" - РИА Новости, 27.08.2025

Суд оставил в силе решение по активам АО "Вектор Рейл"

27.08.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе решение об обращении в доход РФ 30,1 миллиарда рублей и активов одной из крупнейших в стране компаний в области лизинга железнодорожных вагонов АО "Вектор Рейл" и ее дочерних структур по иску Генпрокуратуры, сообщили РИА Новости пресс-службе инстанции. "По итогам апелляционного рассмотрения решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства. Октябрьский районный суд Екатеринбурга 23 апреля удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ об обращении в доход России 30,1 миллиарда рублей и акций АО "Вектор Рейл". С ответчиков, как поясняли РИА Новости в инстанции, солидарно было взыскано 30,1 миллиарда рублей, средства обращены в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем. В доход государства обращены и 1,4 миллиона обыкновенных акций АО "Вектор Рейл". Ответчиками по иску выступали один из крупнейших операторов грузового подвижного состава в России АО "Федеральная грузовая компания", АО "Вектор Рейл", а также его владелец, бывший вице-президент РЖД по коммерческой деятельности Салман Бабаев, его сыновья Тимур и Руслан Бабаевы и бизнесмен Алексей Тайчер. В качестве третьего лица выступало ОАО "Российские железные дороги". Весь судебный процесс был закрыт от СМИ по ходатайству представителей Генпрокуратуры. Сторона истца тогда заявляла, что на заседаниях будут рассмотрены материалы расследования уголовного дела в отношении Тайчера, которое еще не поступило в суд, и документы, относящиеся к коммерческой тайне. Согласно иску, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, в 2012-2013 годах компания ФГК заключила с ПАО "Трансфин-М" (принадлежало ОАО "РЖД") восемь договоров лизинга 12,6 тысячи грузовых железнодорожных вагонов. А в 2017 году Тайчер "вопреки решению совета директоров АО "ФГК" и в отсутствие экономической целесообразности" подписал с "Трансфин-М" соглашение об увеличении размера платы за пользование вагонами, что привело к росту затрат и поступлению в "Трансфин-М" дополнительного дохода в 1,1 миллиарда рублей ежегодно. Далее, следует из иска, Тайчер обеспечил заключение "Трансфин-М" фиктивных договоров займа с принадлежащим ему ООО "РейлСтрим", которое получило не менее 937,5 миллиона рублей. Значительная часть этих денег не была возвращена и выведена в иностранную юрисдикцию. Затем компания-заемщик стала банкротом и перестала существовать. В 2018 году, полагают прокуроры, Тайчер обеспечил продажу принадлежащих ПАО "Трансфин-М" 3075 железнодорожных вагонов стоимостью более 6,5 миллиардов рублей в пользу аффилированного с ним ООО "РРЛ". Статус выгодоприобретателя он скрыл, оформив общество на кипрскую фирму "Рейлмастер ЛТД". В 2020 году он ликвидировал "РРЛ", а вагоны перерегистрировал на ООО "Брансвик Рейл Холдинг" (Кипр). Наконец в 2021 году Тайчер передал эту иностранную компанию в пользу АО "Вектор Рейл", которое принадлежало Бабаеву и его сыновьям. В дальнейшем "Вектор Рейл" распределила вагоны между подконтрольными структурами. По сведениям Генпрокуратуры РФ, в общей сложности Тайчер и Бабаев вывели в свою пользу из структур ОАО "РЖД" не менее 30,1 миллиарда рублей. Тайчер был арестован и содержится в московском СИЗО. Но, по данным Генпрокуратуры, его жена и дети являются гражданами Израиля, Великобритании и Северной Ирландии и постоянно проживают за рубежом. Он, а также Бабаев с сыновьями и их близкие родственники имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах, обладают доступом к зарубежным финансовым инструментам, что создает риски вывода ими имущества и денежных средств в недружественные юрисдикции.

