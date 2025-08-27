Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит апелляцию осужденного по делу экс-вице-мэра Екатеринбурга
27.08.2025
Суд рассмотрит апелляцию осужденного по делу экс-вице-мэра Екатеринбурга
Суд рассмотрит апелляцию осужденного по делу экс-вице-мэра Екатеринбурга - РИА Новости, 27.08.2025
Суд рассмотрит апелляцию осужденного по делу экс-вице-мэра Екатеринбурга
Свердловский областной суд в четверг рассмотрит апелляцию Аслудина Парсанова, осужденного на 18 лет за убийство по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора... РИА Новости, 27.08.2025
происшествия
екатеринбург
нижний тагил
виктор контеев
свердловский областной суд
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд в четверг рассмотрит апелляцию Аслудина Парсанова, осужденного на 18 лет за убийство по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева и стремящегося заменить остаток срока в колонии на более мягкий вид наказания, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Завтра Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу осужденного Аслудина Парсанова. Тагилстроевским районным судом Нижнего Тагила ему было отказано в замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания", – сказала собеседница агентства. Судя по информации из картотеки Курганского областного суда, Контеев и Парсанов были фигурантами одного дела. В решении курганского суда от 2014 года сказано, что у Парсанова были соучастники преступления, Юсупов и Сидоров, а приговорили его к 18 годам колонии строгого режима по статье об убийстве, совершенном группой по сговору и из корысти. "Сидоров накинул на шею (мужчины) шнур и стал душить, Парсанов имевшимся при себе ножом нанес несколько ударов в туловище… Парсанов, Юсупов и Сидоров скинули труп в ранее выкопанную ими яму, облили бензином и подожгли, а спустя некоторое время засыпали яму землей и с места преступления скрылись", – говорится в судебном документе. Из документа следует, что Контеев дал указание организовать и совершить убийство "как необходимое и обязательное к исполнению", по предварительной договоренности он встретился с Парсановым в кафе, где они обсудили план преступления. Бывший вице-мэр Екатеринбурга, 72-летний Виктор Контеев, 19 июня вышел из колонии по УДО, в заключении он провел почти 14 лет. Контеев, который курировал екатеринбургский рынок торговли с 1992 года, был задержан в августе 2011 года по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, во взяточничестве и вымогательстве. В июне 2014 года Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Позднее, в 2022 году, Контеева обвинили еще и в покушении на убийство предпринимателя, вымогательстве, мошенничестве и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления. В итоге суд тогда увеличил ему срок до 21 года колонии строгого режима.
екатеринбург
нижний тагил
происшествия, екатеринбург, нижний тагил, виктор контеев, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Нижний Тагил, Виктор Контеев, Свердловский областной суд
Суд рассмотрит апелляцию осужденного по делу экс-вице-мэра Екатеринбурга

Суд рассмотрит апелляцию осужденного за убийство по заказу вице-мэра Контеева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд в четверг рассмотрит апелляцию Аслудина Парсанова, осужденного на 18 лет за убийство по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева и стремящегося заменить остаток срока в колонии на более мягкий вид наказания, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Завтра Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу осужденного Аслудина Парсанова. Тагилстроевским районным судом Нижнего Тагила ему было отказано в замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания", – сказала собеседница агентства.
Судя по информации из картотеки Курганского областного суда, Контеев и Парсанов были фигурантами одного дела. В решении курганского суда от 2014 года сказано, что у Парсанова были соучастники преступления, Юсупов и Сидоров, а приговорили его к 18 годам колонии строгого режима по статье об убийстве, совершенном группой по сговору и из корысти.
"Сидоров накинул на шею (мужчины) шнур и стал душить, Парсанов имевшимся при себе ножом нанес несколько ударов в туловище… Парсанов, Юсупов и Сидоров скинули труп в ранее выкопанную ими яму, облили бензином и подожгли, а спустя некоторое время засыпали яму землей и с места преступления скрылись", – говорится в судебном документе.
Из документа следует, что Контеев дал указание организовать и совершить убийство "как необходимое и обязательное к исполнению", по предварительной договоренности он встретился с Парсановым в кафе, где они обсудили план преступления.
Бывший вице-мэр Екатеринбурга, 72-летний Виктор Контеев, 19 июня вышел из колонии по УДО, в заключении он провел почти 14 лет. Контеев, который курировал екатеринбургский рынок торговли с 1992 года, был задержан в августе 2011 года по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, во взяточничестве и вымогательстве. В июне 2014 года Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Позднее, в 2022 году, Контеева обвинили еще и в покушении на убийство предпринимателя, вымогательстве, мошенничестве и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления. В итоге суд тогда увеличил ему срок до 21 года колонии строгого режима.
Происшествия
 
 
