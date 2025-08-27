Суд рассмотрит апелляцию осужденного по делу экс-вице-мэра Екатеринбурга

https://ria.ru/20250827/sud-2037833783.html

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд в четверг рассмотрит апелляцию Аслудина Парсанова, осужденного на 18 лет за убийство по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева и стремящегося заменить остаток срока в колонии на более мягкий вид наказания, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Завтра Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу осужденного Аслудина Парсанова. Тагилстроевским районным судом Нижнего Тагила ему было отказано в замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания", – сказала собеседница агентства. Судя по информации из картотеки Курганского областного суда, Контеев и Парсанов были фигурантами одного дела. В решении курганского суда от 2014 года сказано, что у Парсанова были соучастники преступления, Юсупов и Сидоров, а приговорили его к 18 годам колонии строгого режима по статье об убийстве, совершенном группой по сговору и из корысти. "Сидоров накинул на шею (мужчины) шнур и стал душить, Парсанов имевшимся при себе ножом нанес несколько ударов в туловище… Парсанов, Юсупов и Сидоров скинули труп в ранее выкопанную ими яму, облили бензином и подожгли, а спустя некоторое время засыпали яму землей и с места преступления скрылись", – говорится в судебном документе. Из документа следует, что Контеев дал указание организовать и совершить убийство "как необходимое и обязательное к исполнению", по предварительной договоренности он встретился с Парсановым в кафе, где они обсудили план преступления. Бывший вице-мэр Екатеринбурга, 72-летний Виктор Контеев, 19 июня вышел из колонии по УДО, в заключении он провел почти 14 лет. Контеев, который курировал екатеринбургский рынок торговли с 1992 года, был задержан в августе 2011 года по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, во взяточничестве и вымогательстве. В июне 2014 года Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Позднее, в 2022 году, Контеева обвинили еще и в покушении на убийство предпринимателя, вымогательстве, мошенничестве и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления. В итоге суд тогда увеличил ему срок до 21 года колонии строгого режима.

