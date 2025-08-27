https://ria.ru/20250827/sud-2037780650.html

Жительницу Забайкалья осудили за оправдание взрыва Крымского моста

Жительницу Забайкалья осудили за оправдание взрыва Крымского моста - РИА Новости, 27.08.2025

Жительницу Забайкалья осудили за оправдание взрыва Крымского моста

Второй Восточный окружной военный суд назначил 5 лет колонии жительнице Забайкальского края, которая была признана виновной в оправдании в Telegram взрыва... РИА Новости, 27.08.2025

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд назначил 5 лет колонии жительнице Забайкальского края, которая была признана виновной в оправдании в Telegram взрыва Крымского моста и в том, что призывала к осуществлению террористической деятельности в отношении президента РФ, сообщает региональная антитеррористическая комиссия. "Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор местной жительнице 1968 года рождения, причастной к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники УФСБ России по 3абайкальскому краю установили, что женщина регулярно размещала в Telegram текстовые сообщения, направленные на оправдание террористической деятельности спецслужб Украины, а именно взрыва Крымского моста, а также призывала к осуществлению террористической деятельности в отношении президента РФ. Прокуратура Забайкальского края обвинительный приговор поддержала. Приговор в законную силу не вступил.

