Суд начал заново слушать дело замглавы ФТС о выдаче акцизных марок

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы из-за передачи другому судье начал заново рассматривать уголовное дело замглавы ФТС Елены Ягодкиной о выдаче акцизных марок для реализации контрафактной продукции, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Мороз. "Дело было передано новой судье из-за ухода предыдущей в длительный отпуск (декретный), сейчас суд начал слушать его заново, прокурор зачитал обвинительное заключение, Ягодкина частично признает обстоятельства обвинения, что, возможно, она за кем-то недосмотрела из своих подчиненных, возможно, в ее действиях есть какая-то халатность", - сказал собеседник агентства. Ягодкину обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). По делу еще проходят два других фигуранта: заместители начальника Центральной акцизной таможни ФТС РФ Артем Сероштан и Александр Антипов, они в суде вину не признали, пояснил адвокат. По данным следствия, Елена Ягодкина, Артем Сероштан и Александр Антипов выдали в 2018-2019 годах акцизные марки двум компаниям, имевшим задолженность перед таможней. Это в итоге повлекло неуплату налогов и сборов в бюджет на 1,2 миллиарда рублей. Выданные марки, по данным следствия, использовались для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке. Ягодкина занимала пост замглавы ФТС РФ в сентябре 2019 года, имеет звание генерал-полковника таможенной службы, последний раз суд продлил ей меру пресечения до 6 декабря.

