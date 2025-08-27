Рейтинг@Mail.ru
Суд начал заново слушать дело замглавы ФТС о выдаче акцизных марок - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/sud-2037768530.html
Суд начал заново слушать дело замглавы ФТС о выдаче акцизных марок
Суд начал заново слушать дело замглавы ФТС о выдаче акцизных марок - РИА Новости, 27.08.2025
Суд начал заново слушать дело замглавы ФТС о выдаче акцизных марок
Таганский суд Москвы из-за передачи другому судье начал заново рассматривать уголовное дело замглавы ФТС Елены Ягодкиной о выдаче акцизных марок для реализации... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T03:25:00+03:00
2025-08-27T03:25:00+03:00
происшествия
россия
москва
александр антипов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936233143_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f7e69836791fc30693ea14b3c999ce27.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы из-за передачи другому судье начал заново рассматривать уголовное дело замглавы ФТС Елены Ягодкиной о выдаче акцизных марок для реализации контрафактной продукции, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Мороз. "Дело было передано новой судье из-за ухода предыдущей в длительный отпуск (декретный), сейчас суд начал слушать его заново, прокурор зачитал обвинительное заключение, Ягодкина частично признает обстоятельства обвинения, что, возможно, она за кем-то недосмотрела из своих подчиненных, возможно, в ее действиях есть какая-то халатность", - сказал собеседник агентства. Ягодкину обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). По делу еще проходят два других фигуранта: заместители начальника Центральной акцизной таможни ФТС РФ Артем Сероштан и Александр Антипов, они в суде вину не признали, пояснил адвокат. По данным следствия, Елена Ягодкина, Артем Сероштан и Александр Антипов выдали в 2018-2019 годах акцизные марки двум компаниям, имевшим задолженность перед таможней. Это в итоге повлекло неуплату налогов и сборов в бюджет на 1,2 миллиарда рублей. Выданные марки, по данным следствия, использовались для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке. Ягодкина занимала пост замглавы ФТС РФ в сентябре 2019 года, имеет звание генерал-полковника таможенной службы, последний раз суд продлил ей меру пресечения до 6 декабря.
https://ria.ru/20250826/sud-2037573907.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936233143_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_3eeaa6bd40a3481d7bec64f66e3aa6b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, александр антипов, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Антипов, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Суд начал заново слушать дело замглавы ФТС о выдаче акцизных марок

Суд в Москве заново слушает дело замглавы ФТС Ягодкиной о выдаче акцизных марок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЕлена Ягодкина
Елена Ягодкина - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Елена Ягодкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы из-за передачи другому судье начал заново рассматривать уголовное дело замглавы ФТС Елены Ягодкиной о выдаче акцизных марок для реализации контрафактной продукции, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Мороз.
"Дело было передано новой судье из-за ухода предыдущей в длительный отпуск (декретный), сейчас суд начал слушать его заново, прокурор зачитал обвинительное заключение, Ягодкина частично признает обстоятельства обвинения, что, возможно, она за кем-то недосмотрела из своих подчиненных, возможно, в ее действиях есть какая-то халатность", - сказал собеседник агентства.
Ягодкину обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). По делу еще проходят два других фигуранта: заместители начальника Центральной акцизной таможни ФТС РФ Артем Сероштан и Александр Антипов, они в суде вину не признали, пояснил адвокат.
По данным следствия, Елена Ягодкина, Артем Сероштан и Александр Антипов выдали в 2018-2019 годах акцизные марки двум компаниям, имевшим задолженность перед таможней. Это в итоге повлекло неуплату налогов и сборов в бюджет на 1,2 миллиарда рублей.
Выданные марки, по данным следствия, использовались для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке.
Ягодкина занимала пост замглавы ФТС РФ в сентябре 2019 года, имеет звание генерал-полковника таможенной службы, последний раз суд продлил ей меру пресечения до 6 декабря.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Фонд капремонта обратился в суд с иском к экс-замминистра обороны Иванову
Вчера, 05:21
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр АнтиповФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала