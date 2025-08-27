https://ria.ru/20250827/sud-2037768530.html
Суд начал заново слушать дело замглавы ФТС о выдаче акцизных марок
Суд начал заново слушать дело замглавы ФТС о выдаче акцизных марок - РИА Новости, 27.08.2025
Суд начал заново слушать дело замглавы ФТС о выдаче акцизных марок
Таганский суд Москвы из-за передачи другому судье начал заново рассматривать уголовное дело замглавы ФТС Елены Ягодкиной о выдаче акцизных марок для реализации... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T03:25:00+03:00
2025-08-27T03:25:00+03:00
2025-08-27T03:25:00+03:00
происшествия
россия
москва
александр антипов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936233143_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f7e69836791fc30693ea14b3c999ce27.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы из-за передачи другому судье начал заново рассматривать уголовное дело замглавы ФТС Елены Ягодкиной о выдаче акцизных марок для реализации контрафактной продукции, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Мороз. "Дело было передано новой судье из-за ухода предыдущей в длительный отпуск (декретный), сейчас суд начал слушать его заново, прокурор зачитал обвинительное заключение, Ягодкина частично признает обстоятельства обвинения, что, возможно, она за кем-то недосмотрела из своих подчиненных, возможно, в ее действиях есть какая-то халатность", - сказал собеседник агентства. Ягодкину обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). По делу еще проходят два других фигуранта: заместители начальника Центральной акцизной таможни ФТС РФ Артем Сероштан и Александр Антипов, они в суде вину не признали, пояснил адвокат. По данным следствия, Елена Ягодкина, Артем Сероштан и Александр Антипов выдали в 2018-2019 годах акцизные марки двум компаниям, имевшим задолженность перед таможней. Это в итоге повлекло неуплату налогов и сборов в бюджет на 1,2 миллиарда рублей. Выданные марки, по данным следствия, использовались для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке. Ягодкина занимала пост замглавы ФТС РФ в сентябре 2019 года, имеет звание генерал-полковника таможенной службы, последний раз суд продлил ей меру пресечения до 6 декабря.
https://ria.ru/20250826/sud-2037573907.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936233143_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_3eeaa6bd40a3481d7bec64f66e3aa6b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, александр антипов, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Антипов, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Суд начал заново слушать дело замглавы ФТС о выдаче акцизных марок
Суд в Москве заново слушает дело замглавы ФТС Ягодкиной о выдаче акцизных марок
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы из-за передачи другому судье начал заново рассматривать уголовное дело замглавы ФТС Елены Ягодкиной о выдаче акцизных марок для реализации контрафактной продукции, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Мороз.
"Дело было передано новой судье из-за ухода предыдущей в длительный отпуск (декретный), сейчас суд начал слушать его заново, прокурор зачитал обвинительное заключение, Ягодкина частично признает обстоятельства обвинения, что, возможно, она за кем-то недосмотрела из своих подчиненных, возможно, в ее действиях есть какая-то халатность", - сказал собеседник агентства.
Ягодкину обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ
). По делу еще проходят два других фигуранта: заместители начальника Центральной акцизной таможни ФТС
РФ Артем Сероштан и Александр Антипов
, они в суде вину не признали, пояснил адвокат.
По данным следствия, Елена Ягодкина, Артем Сероштан и Александр Антипов выдали в 2018-2019 годах акцизные марки двум компаниям, имевшим задолженность перед таможней. Это в итоге повлекло неуплату налогов и сборов в бюджет на 1,2 миллиарда рублей.
Выданные марки, по данным следствия, использовались для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке.
Ягодкина занимала пост замглавы ФТС РФ в сентябре 2019 года, имеет звание генерал-полковника таможенной службы, последний раз суд продлил ей меру пресечения до 6 декабря.