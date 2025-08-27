Рейтинг@Mail.ru
Стубб сделал новое заявление о России после разговора с Зеленским
16:45 27.08.2025 (обновлено: 16:53 27.08.2025)
Стубб сделал новое заявление о России после разговора с Зеленским
Президент Финляндии Александр Стубб после общения с Владимиром Зеленским призвал оказать давление на Россию. РИА Новости, 27.08.2025
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб после общения с Владимиром Зеленским призвал оказать давление на Россию.&quot;Украина готова к миру, а Россия лишь тянет время. Мы должны надавить на Москву, чтобы она присоединилась к переговорам&quot;, — написал он в соцсети Х.Переговоры по урегулированию на УкраинеНа Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.Трамп 18 августа провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
россия
украина
москва
в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб после общения с Владимиром Зеленским призвал оказать давление на Россию.
"Украина готова к миру, а Россия лишь тянет время. Мы должны надавить на Москву, чтобы она присоединилась к переговорам", — написал он в соцсети Х.

Переговоры по урегулированию на Украине
На Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.
Трамп 18 августа провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
