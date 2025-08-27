https://ria.ru/20250827/stubb-2037913104.html

Стубб сделал новое заявление о России после разговора с Зеленским

Стубб сделал новое заявление о России после разговора с Зеленским - РИА Новости, 27.08.2025

Стубб сделал новое заявление о России после разговора с Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб после общения с Владимиром Зеленским призвал оказать давление на Россию. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T16:45:00+03:00

2025-08-27T16:45:00+03:00

2025-08-27T16:53:00+03:00

в мире

россия

украина

москва

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025281733_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f9606507af3444c032aa787b6f9d3a33.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб после общения с Владимиром Зеленским призвал оказать давление на Россию."Украина готова к миру, а Россия лишь тянет время. Мы должны надавить на Москву, чтобы она присоединилась к переговорам", — написал он в соцсети Х.Переговоры по урегулированию на УкраинеНа Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.Трамп 18 августа провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

https://ria.ru/20250827/zelenskiy-2037883066.html

https://ria.ru/20250827/tramp-2037825110.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин