https://ria.ru/20250827/stubb-2037913104.html
Стубб сделал новое заявление о России после разговора с Зеленским
Стубб сделал новое заявление о России после разговора с Зеленским - РИА Новости, 27.08.2025
Стубб сделал новое заявление о России после разговора с Зеленским
Президент Финляндии Александр Стубб после общения с Владимиром Зеленским призвал оказать давление на Россию. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T16:45:00+03:00
2025-08-27T16:45:00+03:00
2025-08-27T16:53:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025281733_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f9606507af3444c032aa787b6f9d3a33.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб после общения с Владимиром Зеленским призвал оказать давление на Россию."Украина готова к миру, а Россия лишь тянет время. Мы должны надавить на Москву, чтобы она присоединилась к переговорам", — написал он в соцсети Х.Переговоры по урегулированию на УкраинеНа Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.Трамп 18 августа провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
https://ria.ru/20250827/zelenskiy-2037883066.html
https://ria.ru/20250827/tramp-2037825110.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025281733_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bad416f9f6b222de20d55fd9c3f1f2a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Стубб сделал новое заявление о России после разговора с Зеленским
Стубб после разговора с Зеленским призвал оказать давление на Россию