МВБ США подтвердило, что стрелок в Миннеаполисе призывал к убийству Трампа
23:42 27.08.2025 (обновлено: 00:05 28.08.2025)
МВБ США подтвердило, что стрелок в Миннеаполисе призывал к убийству Трампа
Глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила, что стрелявшим в Миннеаполисе был 23-летний мужчина, "утверждавший, что он трансгендер*" РИА Новости, 28.08.2025
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила, что стрелявшим в Миннеаполисе был 23-летний мужчина, "утверждавший, что он трансгендер*" (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), и призывавший к убийству президента США Дональда Трампа."У нас есть подтверждение, что стрелком в католической школе Благовещения в Миннеаполисе, штат Миннесота, был 23-летний мужчина, утверждавший, что он трансгендер*... Этот глубоко больной убийца нацарапал на магазине винтовки слова "За детей", "Где твой Бог?" и "Убить Дональда Трампа", - написала она в соцсети X.О том, что стрелявший в католической школе в американском городе Миннеаполис предположительно был трансгендером* и умел писать на кириллице, ранее сообщала газета New York Post.Ранее глава городской полиции Миннеаполиса Брайан Охара сообщил о том, что двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе. По его словам, злоумышленник стрелял снаружи, через окно церкви в сторону детей. Молодой человек покончил с собой, добавил Охара.Ранее глава ФБР Кэш Патель сообщил, что была установлена ​​личность стрелявшего, им оказался Робин Уэстман, чье имя при рождении было Роберт Уэстман.* движение признано экстремистским и запрещено в России.
Полицейские возле католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба
Полицейские возле католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба
© AP Photo / Abbie Parr
Полицейские возле католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила, что стрелявшим в Миннеаполисе был 23-летний мужчина, "утверждавший, что он трансгендер*" (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), и призывавший к убийству президента США Дональда Трампа.
"У нас есть подтверждение, что стрелком в католической школе Благовещения в Миннеаполисе, штат Миннесота, был 23-летний мужчина, утверждавший, что он трансгендер*... Этот глубоко больной убийца нацарапал на магазине винтовки слова "За детей", "Где твой Бог?" и "Убить Дональда Трампа", - написала она в соцсети X.
NYP узнала подробности о стрелявшем в школе в Миннеаполисе
О том, что стрелявший в католической школе в американском городе Миннеаполис предположительно был трансгендером* и умел писать на кириллице, ранее сообщала газета New York Post.
Ранее глава городской полиции Миннеаполиса Брайан Охара сообщил о том, что двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе. По его словам, злоумышленник стрелял снаружи, через окно церкви в сторону детей. Молодой человек покончил с собой, добавил Охара.
Ранее глава ФБР Кэш Патель сообщил, что была установлена ​​личность стрелявшего, им оказался Робин Уэстман, чье имя при рождении было Роберт Уэстман.
* движение признано экстремистским и запрещено в России.
ФБР расследует стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма
