https://ria.ru/20250827/strelba-2037979274.html

NYP узнала подробности о стрелявшем в школе в Миннеаполисе

NYP узнала подробности о стрелявшем в школе в Миннеаполисе - РИА Новости, 27.08.2025

NYP узнала подробности о стрелявшем в школе в Миннеаполисе

Стрелявшему в католической школе в американском городе Миннеаполис было 23 года, предположительно, он был трансгендером* и умел писать на кириллице, сообщает... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T23:10:00+03:00

2025-08-27T23:10:00+03:00

2025-08-27T23:15:00+03:00

в мире

миннеаполис

миннесота

фбр

дональд трамп

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037946980_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0e98ffe29c2531025924699ece1ff7b8.jpg

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Стрелявшему в католической школе в американском городе Миннеаполис было 23 года, предположительно, он был трансгендером* и умел писать на кириллице, сообщает газета New York Post. "Установлено, что сумасшедший стрелок, убивший двух детей и ранивший по меньшей мере 17 человек, присутствовавших на утренней мессе в католической школе в Миннеаполисе, был трансгендерной* женщиной. На шокирующем видео, которое предположительно опубликовал стрелок, на оружейных журналах нацарапаны надписи "убить Дональда Трампа" и "за детей", - говорится в сообщении газеты. Как утверждает газета со ссылкой на видео, которые стрелявший размещал в сети интернет, в своих дневниках он писал как на английском, так и на русском языке. Ранее о том, что двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара. По его словам, злоумышленник стрелял снаружи, через окно церкви в сторону детей. Молодой человек около 20 лет покончил с собой, добавил Охара. Он уточнил, что у предполагаемого преступника нет криминальной истории, неизвестно, связан ли он со школой. У мужчины были винтовка, дробовик и пистолет, огонь он вел из всего оружия, заключил полицейский. Ранее глава ФБР Кэш Патель сообщил, что была установлена ​​личность стрелявшего, им оказался Робин Уэстман, чье имя при рождении было Роберт Уэстман.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250827/tramp-2037930459.html

https://ria.ru/20250827/ssha-2037951699.html

миннеаполис

миннесота

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, миннеаполис, миннесота, фбр, дональд трамп, сша