NYP узнала подробности о стрелявшем в школе в Миннеаполисе
23:10 27.08.2025 (обновлено: 23:15 27.08.2025)
NYP узнала подробности о стрелявшем в школе в Миннеаполисе
в мире
миннеаполис
миннесота
фбр
дональд трамп
сша
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Стрелявшему в католической школе в американском городе Миннеаполис было 23 года, предположительно, он был трансгендером* и умел писать на кириллице, сообщает газета New York Post. "Установлено, что сумасшедший стрелок, убивший двух детей и ранивший по меньшей мере 17 человек, присутствовавших на утренней мессе в католической школе в Миннеаполисе, был трансгендерной* женщиной. На шокирующем видео, которое предположительно опубликовал стрелок, на оружейных журналах нацарапаны надписи "убить Дональда Трампа" и "за детей", - говорится в сообщении газеты. Как утверждает газета со ссылкой на видео, которые стрелявший размещал в сети интернет, в своих дневниках он писал как на английском, так и на русском языке. Ранее о том, что двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара. По его словам, злоумышленник стрелял снаружи, через окно церкви в сторону детей. Молодой человек около 20 лет покончил с собой, добавил Охара. Он уточнил, что у предполагаемого преступника нет криминальной истории, неизвестно, связан ли он со школой. У мужчины были винтовка, дробовик и пистолет, огонь он вел из всего оружия, заключил полицейский. Ранее глава ФБР Кэш Патель сообщил, что была установлена ​​личность стрелявшего, им оказался Робин Уэстман, чье имя при рождении было Роберт Уэстман.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
миннеаполис
миннесота
сша
© AP Photo / Abbie ParrСотрудники правоохранительных органов возле католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба
© AP Photo / Abbie Parr
Сотрудники правоохранительных органов возле католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Стрелявшему в католической школе в американском городе Миннеаполис было 23 года, предположительно, он был трансгендером* и умел писать на кириллице, сообщает газета New York Post.
"Установлено, что сумасшедший стрелок, убивший двух детей и ранивший по меньшей мере 17 человек, присутствовавших на утренней мессе в католической школе в Миннеаполисе, был трансгендерной* женщиной. На шокирующем видео, которое предположительно опубликовал стрелок, на оружейных журналах нацарапаны надписи "убить Дональда Трампа" и "за детей", - говорится в сообщении газеты.
Как утверждает газета со ссылкой на видео, которые стрелявший размещал в сети интернет, в своих дневниках он писал как на английском, так и на русском языке.
Ранее о том, что двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара. По его словам, злоумышленник стрелял снаружи, через окно церкви в сторону детей. Молодой человек около 20 лет покончил с собой, добавил Охара. Он уточнил, что у предполагаемого преступника нет криминальной истории, неизвестно, связан ли он со школой. У мужчины были винтовка, дробовик и пистолет, огонь он вел из всего оружия, заключил полицейский.
Ранее глава ФБР Кэш Патель сообщил, что была установлена ​​личность стрелявшего, им оказался Робин Уэстман, чье имя при рождении было Роберт Уэстман.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
