При стрельбе в школе в Миннеаполисе погибли два человека, 20 пострадали
При стрельбе в школе в Миннеаполисе погибли два человека, 20 пострадали - РИА Новости, 27.08.2025
При стрельбе в школе в Миннеаполисе погибли два человека, 20 пострадали
В штате Миннесота в католической школе произошла стрельба, передало агентство Reuters со ссылкой на представителя Минюста. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В штате Миннесота в католической школе произошла стрельба, передало агентство Reuters со ссылкой на представителя Минюста."В результате стрельбы в школе Миннеаполиса в среду погибли три человека, включая стрелявшего, около 20 получили ранения", — говорится в публикации.Как уточнила полиция, два ребенка 8 и 10 лет погибли, 14 детей ранены. По информации CNN, нападавший покончил с собой. В школе обучаются дети с дошкольного возраста и до восьмого класса. ЧП произошло в первую неделю учебы.Белый дом следит за ситуацией.
