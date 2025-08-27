Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в школе в Миннеаполисе погибли два человека, 20 пострадали
18:16 27.08.2025 (обновлено: 19:05 27.08.2025)
При стрельбе в школе в Миннеаполисе погибли два человека, 20 пострадали
В штате Миннесота в католической школе произошла стрельба, передало агентство Reuters со ссылкой на представителя Минюста. РИА Новости, 27.08.2025
миннеаполис
сша
в мире
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В штате Миннесота в католической школе произошла стрельба, передало агентство Reuters со ссылкой на представителя Минюста."В результате стрельбы в школе Миннеаполиса в среду погибли три человека, включая стрелявшего, около 20 получили ранения", — говорится в публикации.Как уточнила полиция, два ребенка 8 и 10 лет погибли, 14 детей ранены. По информации CNN, нападавший покончил с собой. В школе обучаются дети с дошкольного возраста и до восьмого класса. ЧП произошло в первую неделю учебы.Белый дом следит за ситуацией.
миннеаполис
сша
миннеаполис, сша, в мире
Миннеаполис, США, В мире
© AP Photo / Abbie ParrСотрудники правоохранительных органов возле католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба
Сотрудники правоохранительных органов возле католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В штате Миннесота в католической школе произошла стрельба, передало агентство Reuters со ссылкой на представителя Минюста.
"В результате стрельбы в школе Миннеаполиса в среду погибли три человека, включая стрелявшего, около 20 получили ранения", — говорится в публикации.
Офицер полиции США - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Полиция не подтвердила угрозу стрельбы в университете Арканзаса
25 августа, 23:45
Как уточнила полиция, два ребенка 8 и 10 лет погибли, 14 детей ранены. По информации CNN, нападавший покончил с собой. В школе обучаются дети с дошкольного возраста и до восьмого класса. ЧП произошло в первую неделю учебы.
Белый дом следит за ситуацией.
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
СМИ: сообщение о стрельбе в Университете Южной Каролины оказалось ложным
25 августа, 06:11
 
