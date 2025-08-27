https://ria.ru/20250827/standart-2037913619.html

Поволжье внедряет Региональный экспортный стандарт

Поволжье внедряет Региональный экспортный стандарт - РИА Новости, 27.08.2025

Поволжье внедряет Региональный экспортный стандарт

Окружное совещание по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", которое собрало представителей из всех 14 регионов Приволжского... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T16:46:00+03:00

2025-08-27T16:46:00+03:00

2025-08-27T16:46:00+03:00

экономика

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Окружное совещание по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", которое собрало представителей из всех 14 регионов Приволжского федерального округа состоялось 27 августа в Чебоксарах, в центре обсуждений - достижение национальной цели по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта, в том числе за счет внедрения Регионального экспортного стандарта, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В совещании приняли участие более 200 представителей федеральных министерств, Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, органов исполнительной власти субъектов ПФО, Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ), центров поддержки экспорта, а также предпринимательского сообщества округа", - говорится в сообщении.В ходе совещания были подведены промежуточные итоги реализации нацпроекта в регионах округа, рассмотрены новые инструменты создания условий для развития экспорта, а также обозначены приоритеты дальнейшей работы."Главным результатом целенаправленной активной работы, которую мы проделали в Чувашии за прошедшие пять лет, стал положительный тренд в развитии экспорта. Только по итогам прошлого года его объемы выросли почти на 37%, а с 2019 года – на 80%. Экспорт становится все более высокотехнологичным. В лидерах – продукция нашего машиностроения, оборудование. Его доля – более 61%. Чувашия активно выходит на рынки дальнего зарубежья. Наши главные партнёры – Индия и Китай. Одновременно мы укрепляем сотрудничество со странами СНГ: Киргизией, Казахстаном, Беларусью, Узбекистаном, на которые приходится основной объем внешнеторговых поставок", - сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев, открывая окружное совещание."Новое качество внешней торговли, как экспорта, так и импорта обозначено главой государства на ПМЭФ-2025 одним из пяти основных направлений работы для решения задач развития страны. Для этого необходимо сопровождение и поддержка по всей цепочке создания и продажи товаров, начиная с производства и включая такие аспекты, как логистика, поиск контрагентов и взаимодействие с ними, расчеты и послепродажное обслуживание. На каждом из этих этапов значима роль Приволжского федерального округа: в округе производится почти 20% всей промышленной и сельскохозяйственной продукции страны, через ПФО проходят международные транспортные коридоры, которые связывают нашу страну с Республикой Казахстан, Китаем, Ираном", - отметил заместитель полпреда президента в ПФО Алексей Кузьмицкий.По его словам, "учитывая актуальность вопроса развития и оптимального использования инфраструктуры, регионы округа работают в этом направлении"."Так, в рамках ведомственного проекта Минтранса России "Формирование сети транспортно-логистических центров" Татарстан, Пермский край, в Нижегородская и Оренбургская области расширяют сеть автомобильно-железнодорожных грузовых мультимодальных центров. В Самарской области прорабатывается вопрос создания мультимодального логистического центра на базе порта в Тольятти. Ульяновской областью инициировано создание специализированных маршрутов блок-поездов по западной и восточной железнодорожным веткам по международному транспортному коридору "Север - Юг". Также регионы округа содействуют бизнесу в поиске контрагентов и выходе на зарубежные рынки, в том числе через собственные представительства в дружественных странах. Кстати, они активно развиваются – в различной стадии проработки находятся вопросы открытия новых представительств Башкортостана, Оренбургской, Пензенской и Самарской областей. Мордовия наладила межрегиональное взаимодействие с Татарстаном по использованию инфраструктуры региональных представительств. Нижегородская область провела ряд мероприятий с участием сотрудников торгпредств - "цифровых атташе" в рамках конференции ЦИПР", - добавил полпред.Особое внимание было уделено внедрению Регионального экспортного стандарта - разработанного Российским экспортным центром набора из 15 взаимосвязанных инструментов, которые создают в каждом регионе необходимые условия для развития экспорта. С 2026 года в регионах ПФО начнется внедрение нового Регионального экспортного стандарта, в который будут включены новые инструменты - от цифровизации услуг до расширенных мер господдержки для бизнеса."Российский экспортный центр находится в постоянном диалоге с регионами, помогая развивать экспортный потенциал местных компаний. В рамках окружных совещаний мы видим впечатляющие результаты работы многих региональных команд. Так, в ПФО в тройку лидеров по темпам роста ННЭ вышла Чувашия: только в 2024 году экспорт Чувашии, почти полностью представленный несырьевой неэнергетической продукцией, вырос более чем на треть. Важная роль в предоставлении мер поддержки экспортерам отведена сети ЦПЭ. Центры поддержки экспорта Башкортостана и Самарской области уже несколько лет подряд стабильно входят в десятку лучших в стране. Эти успехи регионов-локомотивов — весомый вклад в достижение национальной экспортной цели, поставленной Президентом, и в то же время яркий пример для других регионов. Российский экспортный центр продолжит развивать инструменты поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, в т.ч. через реализацию программы "Сделано в России" и расширение зарубежной инфраструктуры поддержки экспорта, которой все более активно пользуются экспортеры", — подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.Регионы ПФО уже активно внедряют Региональный экспортный стандарт. Так, Татарстан в 2025 году уже внедрил 13 инструментов, Марий Эл — 9 инструментов, Чувашия, Нижегородская, Самарская и Пензенская области, Пермский край и Мордовия — по 8.Всего за период реализации РЭС, с 2021 по 2024, специальное обучение прошли 74 региональные команды, было разработано 78 экспортных стратегий и 76 программ, открыто более 250 точек присутствия регионов за рубежом, поддержку получили более 72 тысяч экспортеров.С 2025 года начался новый этап реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" до 2030 года. Его задачи выходят за рамки простого увеличения объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 2/3: речь идет о формировании долгосрочных торговых связей, создании устойчивых партнерств с иностранными государствами и развитии инфраструктуры, которая позволит российскому бизнесу чувствовать себя уверенно на зарубежных рынках."Россия успешно экспортирует несырьевую неэнергетическую продукцию во многие регионы мира. Однако мы намерены расширить географию своего присутствия, активно осваивать новые рынки. С этой целью мы последовательно занимаемся развитием мер поддержки. Нами уже обеспечена их концентрация поддержек на приоритетных товарных группах и приоритизация поставок в отдаленные страны, в том числе в 2026 году продолжим работу по расширению экспортной географии и созданию эффективной логистики", — подчеркнул директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Дмитрий Кусков.На окружном совещании также был презентован Цифровой стандарт РЭЦ, который направлен на предоставление региональных услуг и мер поддержки в области экспорта. Этот стандарт обеспечит переход к полностью электронному взаимодействию между государственными органами и бизнесом. Цифровой стандарт устанавливает ясные требования к автоматизированным процессам, что упростит доступ экспортеров к услугам, снизив бюрократические преграды и ускорив процедуры.Одним из элементов внедрения Цифрового стандарта стало развитие функциональности информационной системы "Одно окно" на платформе "Мой экспорт". Теперь региональные органы могут использовать ее ресурсы для оказания услуг в сфере внешнеторговой деятельности в электронном виде.В текущем году в проекте участвуют 14 регионов страны, в числе и субъект Приволжского федерального округа – Кировская область.Аналогичные окружные совещания в ближайшее время пройдут в Нальчике (СКФО), Смоленске (ЦФО), Екатеринбурге (УФО) и Светлогорске (СЗФО), где также будут определены приоритеты дальнейшей совместной работы по достижению национальной экспортной цели.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

экономика