Историк рассказал о героической операции "Смерш" в 1945 году
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сотрудники военной контрразведки "Смерш" летом 1945 года, перед началом войны с Японией, обезвредили агентов японской разведки, целью которых были диверсии и теракты в отношении командования советских войск на Дальнем Востоке во главе с маршалом Александром Василевским, рассказал старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович. Он выступил во среду в Доме Российского исторического общества на круглом столе, посвященном 80-летию со дня окончания Второй мировой войны. Органы "Смерша" на Дальнем Востоке перед началом военных действий против Японии в 1945 году были усилены руководящими работниками и оперативниками, прошедшими войну с Германией и имевшими богатый успешный опыт борьбы с гитлеровскими спецслужбами, отметил Зданович. В частности, до начала военных действий в помощь местным кадрам были направлены 311 контрразведчиков-разыскников, а в ходе подготовки и непосредственно перед наступлением советских войск к ним добавились еще 200 человек. К началу войны с Японией "Смерш" располагал подробной информацией о японских спецслужбах, действовавших в Маньчжурии и Корее. Советские военные контрразведчики знали места дислокации основных разведывательных и контрразведывательных органов Японии, обладали подробными сведениями об их кадровом составе, хорошо изучили формы и методы проведения подрывных акций против Красной армии. "За две недели до начала Маньчжурской операции 25 агентов японской разведки были вскрыты по имевшимся материалам и арестованы. Тем самым, фактически спасали ставку (Василевского - ред.), потому что у них были не столько разведывательные задания, сколько диверсионно-террористические задания относительно командования нашей группировки", - сказал историк. Дальневосточная кампания требовала переброски в район театра военных действий громадного числа военных и техники, и все это надо было "закрыть" от японцев, подчеркнул Зданович. И сотрудники "Смерша" успешно справились с этим - японская разведка не смогла установить ни количество перебрасываемых войск, ни сроки окончания переброски. Задачами "смершевцев" в ходе боевых действий против Японии и после ее капитуляции были захват сотрудников японских спецслужб и полицейских органов, их агентуры, изъятие документации, задержание и арест членов антисоветских организаций, а также бежавших в разное время на территорию Маньчжурии и Кореи изменников Родины. Уже к 18 сентября 1945-го было задержано и арестовано 2249 человек, из них 317 были официальными сотрудниками Японских военных миссий, выполнявших функции разведывательных органов, отметил Зданович. Верный союзническим обязательствам и принимая во внимание тандем Японии и гитлеровской Германии, СССР 8 августа 1945 года объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную. Стремительное продвижение советских войск определило поражение Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться. 2 сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
