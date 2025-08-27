https://ria.ru/20250827/ssha-2037976819.html
ФБР расследует стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма
ФБР расследует стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма - РИА Новости, 27.08.2025
ФБР расследует стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма
ФБР расследует стрельбу в католической школе в американском городе Миннеаполис как акт внутреннего терроризма, заявил глава ведомства Кэш Патель. РИА Новости, 27.08.2025
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. ФБР расследует стрельбу в католической школе в американском городе Миннеаполис как акт внутреннего терроризма, заявил глава ведомства Кэш Патель."ФБР расследует стрельбу как акт внутреннего терроризма и преступление на почве ненависти, направленное против католиков. Погибли два ребёнка: восьми лет и десяти лет. Кроме того, 14 детей и трое взрослых получили ранения", - говорится в заявлении Пателя в соцсети X.На фоне сообщений о том, что стрелявший был трансгендером* он отметил, что была установлена личность стрелявшего, им оказался Робин Уэстман (имя при рождении Роберт Уэстман).Ранее о том, что двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара. По его словам главы, злоумышленник стрелял снаружи церкви через окно в сторону детей. Молодой человек около 20 лет покончил с собой, добавил Охара. Он уточнил, что у предполагаемого преступника нет криминальной истории, неизвестно, связан ли он со школой. У мужчины были винтовка, дробовик и пистолет, огонь он вел из всего оружия, заключил полицейский.* движение признано экстремистским и запрещено в России.
ФБР расследует стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма
ФБР расследует стрельбу в школе в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма