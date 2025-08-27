Рейтинг@Mail.ru
ФБР расследует стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма
22:42 27.08.2025 (обновлено: 22:51 27.08.2025)
ФБР расследует стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. ФБР расследует стрельбу в католической школе в американском городе Миннеаполис как акт внутреннего терроризма, заявил глава ведомства Кэш Патель."ФБР расследует стрельбу как акт внутреннего терроризма и преступление на почве ненависти, направленное против католиков. Погибли два ребёнка: восьми лет и десяти лет. Кроме того, 14 детей и трое взрослых получили ранения", - говорится в заявлении Пателя в соцсети X.На фоне сообщений о том, что стрелявший был трансгендером* он отметил, что была установлена ​​личность стрелявшего, им оказался Робин Уэстман (имя при рождении Роберт Уэстман).Ранее о том, что двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара. По его словам главы, злоумышленник стрелял снаружи церкви через окно в сторону детей. Молодой человек около 20 лет покончил с собой, добавил Охара. Он уточнил, что у предполагаемого преступника нет криминальной истории, неизвестно, связан ли он со школой. У мужчины были винтовка, дробовик и пистолет, огонь он вел из всего оружия, заключил полицейский.* движение признано экстремистским и запрещено в России.
© AP Photo / Abbie ParrСотрудники правоохранительных органов возле католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба
Сотрудники правоохранительных органов возле католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Abbie Parr
Сотрудники правоохранительных органов возле католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. ФБР расследует стрельбу в католической школе в американском городе Миннеаполис как акт внутреннего терроризма, заявил глава ведомства Кэш Патель.
"ФБР расследует стрельбу как акт внутреннего терроризма и преступление на почве ненависти, направленное против католиков. Погибли два ребёнка: восьми лет и десяти лет. Кроме того, 14 детей и трое взрослых получили ранения", - говорится в заявлении Пателя в соцсети X.
На фоне сообщений о том, что стрелявший был трансгендером* он отметил, что была установлена ​​личность стрелявшего, им оказался Робин Уэстман (имя при рождении Роберт Уэстман).
Ранее о том, что двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара. По его словам главы, злоумышленник стрелял снаружи церкви через окно в сторону детей. Молодой человек около 20 лет покончил с собой, добавил Охара. Он уточнил, что у предполагаемого преступника нет криминальной истории, неизвестно, связан ли он со школой. У мужчины были винтовка, дробовик и пистолет, огонь он вел из всего оружия, заключил полицейский.
* движение признано экстремистским и запрещено в России.
Сотрудники правоохранительных органов возле школы Благовещенской церкви в Миннеаполисе, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Белый дом следит за ситуацией со стрельбой в Миннесоте, заявил Трамп
