Администрация Трампа забирает ж/д вокзал в Вашингтоне под свое управление

Администрация Трампа забирает ж/д вокзал в Вашингтоне под свое управление

2025-08-27T21:03:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

amtrak

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа забирает под свое управление железнодорожный вокзал Union Station в Вашингтоне под предлогом повышения его безопасности и улучшения состояния, заявил в среду министр транспорта Соединенных Штатов Шон Даффи. "Вместо того, чтобы стать предметом гордости, вашингтонский вокзал Union Station пришел в упадок… Возвращая управление над вокзалом, мы поможем сделать город безопасным и красивым, потратив при этом лишь малую часть средств", - сообщил глава министерства на пресс-конференции. Даффи добавил, что Трамп намерен сделать вокзал, который находился под управлением железнодорожного оператора Amtrak, "снова прекрасным". "Он хочет, чтобы транзит снова стал безопасным. Он хочет, чтобы столица нашей страны снова стала великой", - подчеркнул чиновник.

сша

вашингтон (штат)

2025

Новости

