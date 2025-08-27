https://ria.ru/20250827/ssha-2037968576.html
Администрация Трампа забирает ж/д вокзал в Вашингтоне под свое управление
Администрация Трампа забирает ж/д вокзал в Вашингтоне под свое управление - РИА Новости, 27.08.2025
Администрация Трампа забирает ж/д вокзал в Вашингтоне под свое управление
Администрация президента США Дональда Трампа забирает под свое управление железнодорожный вокзал Union Station в Вашингтоне под предлогом повышения его... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T21:03:00+03:00
2025-08-27T21:03:00+03:00
2025-08-27T21:03:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
amtrak
https://cdnn21.img.ria.ru/images/59979/25/599792566_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_60b2b2b0301b7d811f0f0b14b6d8eb90.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа забирает под свое управление железнодорожный вокзал Union Station в Вашингтоне под предлогом повышения его безопасности и улучшения состояния, заявил в среду министр транспорта Соединенных Штатов Шон Даффи. "Вместо того, чтобы стать предметом гордости, вашингтонский вокзал Union Station пришел в упадок… Возвращая управление над вокзалом, мы поможем сделать город безопасным и красивым, потратив при этом лишь малую часть средств", - сообщил глава министерства на пресс-конференции. Даффи добавил, что Трамп намерен сделать вокзал, который находился под управлением железнодорожного оператора Amtrak, "снова прекрасным". "Он хочет, чтобы транзит снова стал безопасным. Он хочет, чтобы столица нашей страны снова стала великой", - подчеркнул чиновник.
https://ria.ru/20250827/voennye-2037841424.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/59979/25/599792566_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eb2bce0882e498d49cc662e74ea6fba2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, amtrak
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Amtrak
Администрация Трампа забирает ж/д вокзал в Вашингтоне под свое управление
Минтранс США: администрация Трампа забирает под управление вокзал Union Station
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа забирает под свое управление железнодорожный вокзал Union Station в Вашингтоне под предлогом повышения его безопасности и улучшения состояния, заявил в среду министр транспорта Соединенных Штатов Шон Даффи.
"Вместо того, чтобы стать предметом гордости, вашингтонский вокзал Union Station пришел в упадок… Возвращая управление над вокзалом, мы поможем сделать город безопасным и красивым, потратив при этом лишь малую часть средств", - сообщил глава министерства на пресс-конференции.
Даффи добавил, что Трамп
намерен сделать вокзал, который находился под управлением железнодорожного оператора Amtrak
, "снова прекрасным".
"Он хочет, чтобы транзит снова стал безопасным. Он хочет, чтобы столица нашей страны снова стала великой", - подчеркнул чиновник.