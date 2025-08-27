Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф обсуждал с Блэром послевоенный план для сектора Газа, пишет Axios - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/ssha-2037962856.html
Уиткофф обсуждал с Блэром послевоенный план для сектора Газа, пишет Axios
Уиткофф обсуждал с Блэром послевоенный план для сектора Газа, пишет Axios - РИА Новости, 27.08.2025
Уиткофф обсуждал с Блэром послевоенный план для сектора Газа, пишет Axios
Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в течение нескольких месяцев обсуждал послевоенный план для сектора Газа с экс-премьером... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T20:05:00+03:00
2025-08-27T20:05:00+03:00
в мире
израиль
палестина
сша
тони блэр
дональд трамп
стив уиткофф
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035726918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da0242f4eb4a09d93947d5316be59632.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в течение нескольких месяцев обсуждал послевоенный план для сектора Газа с экс-премьером Британии Тони Блэром и зятем Трампа Джаредом Кушнером, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Уиткофф обсуждал послевоенный план для Газы с Кушнером и Блэром в течение нескольких месяцев", - говорится в публикации. Отмечается, что Блэр встретился с Уиткоффом в июле. За этой встречей последовали переговоры бывшего британского премьера с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которых первый рассказал о предложениях по Газе. Отмечается, что Блэр и Кушнер в ходе предстоящей встречи в Белом доме по вопросу сектора Газа представят Трампу идеи касательно плана по послевоенному порядку в анклаве без палестинского движения ХАМАС у власти. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
https://ria.ru/20250826/tsakhal-2037682225.html
израиль
палестина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035726918_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ca4131ccfa1694958e436e9a1b9ed02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, сша, тони блэр, дональд трамп, стив уиткофф, хамас, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Палестина, США, Тони Блэр, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, ХАМАС, Палестинская национальная администрация, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Уиткофф обсуждал с Блэром послевоенный план для сектора Газа, пишет Axios

Axios: Уиткофф обсуждал план для сектора Газа с Блэром и Кушнером

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в течение нескольких месяцев обсуждал послевоенный план для сектора Газа с экс-премьером Британии Тони Блэром и зятем Трампа Джаредом Кушнером, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Уиткофф обсуждал послевоенный план для Газы с Кушнером и Блэром в течение нескольких месяцев", - говорится в публикации.
Отмечается, что Блэр встретился с Уиткоффом в июле. За этой встречей последовали переговоры бывшего британского премьера с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которых первый рассказал о предложениях по Газе.
Отмечается, что Блэр и Кушнер в ходе предстоящей встречи в Белом доме по вопросу сектора Газа представят Трампу идеи касательно плана по послевоенному порядку в анклаве без палестинского движения ХАМАС у власти.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
ЦАХАЛ уничтожила два подземных туннеля в секторе Газа
26 августа, 15:39
 
В миреИзраильПалестинаСШАТони БлэрДональд ТрампСтив УиткоффХАМАСПалестинская национальная администрацияОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала