Уиткофф обсуждал с Блэром послевоенный план для сектора Газа, пишет Axios

Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в течение нескольких месяцев обсуждал послевоенный план для сектора Газа с экс-премьером... РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в течение нескольких месяцев обсуждал послевоенный план для сектора Газа с экс-премьером Британии Тони Блэром и зятем Трампа Джаредом Кушнером, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Уиткофф обсуждал послевоенный план для Газы с Кушнером и Блэром в течение нескольких месяцев", - говорится в публикации. Отмечается, что Блэр встретился с Уиткоффом в июле. За этой встречей последовали переговоры бывшего британского премьера с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которых первый рассказал о предложениях по Газе. Отмечается, что Блэр и Кушнер в ходе предстоящей встречи в Белом доме по вопросу сектора Газа представят Трампу идеи касательно плана по послевоенному порядку в анклаве без палестинского движения ХАМАС у власти. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

