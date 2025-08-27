Рейтинг@Mail.ru
Одна из ведущих ИИ-компаний сообщила о кибератаках в США через ее чат-бот
19:50 27.08.2025 (обновлено: 19:55 27.08.2025)
Одна из ведущих ИИ-компаний сообщила о кибератаках в США через ее чат-бот
Одна из ведущих ИИ-компаний сообщила о кибератаках в США через ее чат-бот - РИА Новости, 27.08.2025
Одна из ведущих ИИ-компаний сообщила о кибератаках в США через ее чат-бот
Одна из ведущих американских компаний-разработчиков моделей искусственного интеллекта Anthropic сообщила о выявлении хакера, использовавшего ее чат-бот Claude... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Одна из ведущих американских компаний-разработчиков моделей искусственного интеллекта Anthropic сообщила о выявлении хакера, использовавшего ее чат-бот Claude для кражи и вымогательства данных для получения выкупа по меньшей мере у 17 компаний. "Недавно мы пресекли деятельность изощрённого киберпреступника, использовавшего Claude Code для масштабной кражи и вымогательства персональных данных. Злоумышленник атаковал как минимум 17 организаций, включая учреждения здравоохранения, службы экстренной помощи, а также государственные и религиозные учреждения... Злоумышленник угрожал опубликовать данные, чтобы попытаться выманить у жертв выкуп, который иногда превышал 500 тысяч долларов США", - говорится в заявлении на сайте компании. Anthropic сообщает, что преступник использовал искусственный интеллект в беспрецедентном масштабе. Размер финансового ущерба от хакера не уточняется. Как подчеркивает телеканал NBC, случай, обнаруженный Anthropic, был первым публично задокументированным случаем, когда хакер использовал чат-бот ведущей компании в области искусственного интеллекта для автоматизации киберпреступлений.
Одна из ведущих ИИ-компаний сообщила о кибератаках в США через ее чат-бот

Anthropic сообщила о беспрецедентном применении ее чат-бота для кибератак в США

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Одна из ведущих американских компаний-разработчиков моделей искусственного интеллекта Anthropic сообщила о выявлении хакера, использовавшего ее чат-бот Claude для кражи и вымогательства данных для получения выкупа по меньшей мере у 17 компаний.
"Недавно мы пресекли деятельность изощрённого киберпреступника, использовавшего Claude Code для масштабной кражи и вымогательства персональных данных. Злоумышленник атаковал как минимум 17 организаций, включая учреждения здравоохранения, службы экстренной помощи, а также государственные и религиозные учреждения... Злоумышленник угрожал опубликовать данные, чтобы попытаться выманить у жертв выкуп, который иногда превышал 500 тысяч долларов США", - говорится в заявлении на сайте компании.
Слишком много знает. Как использовать ИИ в обычной жизни
16 июня, 07:00
16 июня, 07:00
Anthropic сообщает, что преступник использовал искусственный интеллект в беспрецедентном масштабе. Размер финансового ущерба от хакера не уточняется.
Как подчеркивает телеканал NBC, случай, обнаруженный Anthropic, был первым публично задокументированным случаем, когда хакер использовал чат-бот ведущей компании в области искусственного интеллекта для автоматизации киберпреступлений.
Эксперт назвала главные киберугрозы начала 2025 года
13 апреля, 10:54
13 апреля, 10:54
 
