https://ria.ru/20250827/ssha-2037959091.html
Одна из ведущих ИИ-компаний сообщила о кибератаках в США через ее чат-бот
Одна из ведущих ИИ-компаний сообщила о кибератаках в США через ее чат-бот - РИА Новости, 27.08.2025
Одна из ведущих ИИ-компаний сообщила о кибератаках в США через ее чат-бот
Одна из ведущих американских компаний-разработчиков моделей искусственного интеллекта Anthropic сообщила о выявлении хакера, использовавшего ее чат-бот Claude... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T19:50:00+03:00
2025-08-27T19:50:00+03:00
2025-08-27T19:55:00+03:00
технологии
ии
искусственный интеллект (ии)
в мире
сша
кибератака
кибератаки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Одна из ведущих американских компаний-разработчиков моделей искусственного интеллекта Anthropic сообщила о выявлении хакера, использовавшего ее чат-бот Claude для кражи и вымогательства данных для получения выкупа по меньшей мере у 17 компаний. "Недавно мы пресекли деятельность изощрённого киберпреступника, использовавшего Claude Code для масштабной кражи и вымогательства персональных данных. Злоумышленник атаковал как минимум 17 организаций, включая учреждения здравоохранения, службы экстренной помощи, а также государственные и религиозные учреждения... Злоумышленник угрожал опубликовать данные, чтобы попытаться выманить у жертв выкуп, который иногда превышал 500 тысяч долларов США", - говорится в заявлении на сайте компании. Anthropic сообщает, что преступник использовал искусственный интеллект в беспрецедентном масштабе. Размер финансового ущерба от хакера не уточняется. Как подчеркивает телеканал NBC, случай, обнаруженный Anthropic, был первым публично задокументированным случаем, когда хакер использовал чат-бот ведущей компании в области искусственного интеллекта для автоматизации киберпреступлений.
https://ria.ru/20250616/ii-2021435475.html
https://ria.ru/20250413/ekspert-2010976393.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ии, искусственный интеллект (ии), в мире, сша, кибератака, кибератаки
Технологии, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), В мире, США, кибератака, Кибератаки
Одна из ведущих ИИ-компаний сообщила о кибератаках в США через ее чат-бот
Anthropic сообщила о беспрецедентном применении ее чат-бота для кибератак в США
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Одна из ведущих американских компаний-разработчиков моделей искусственного интеллекта Anthropic сообщила о выявлении хакера, использовавшего ее чат-бот Claude для кражи и вымогательства данных для получения выкупа по меньшей мере у 17 компаний.
"Недавно мы пресекли деятельность изощрённого киберпреступника, использовавшего Claude Code для масштабной кражи и вымогательства персональных данных. Злоумышленник атаковал как минимум 17 организаций, включая учреждения здравоохранения, службы экстренной помощи, а также государственные и религиозные учреждения... Злоумышленник угрожал опубликовать данные, чтобы попытаться выманить у жертв выкуп, который иногда превышал 500 тысяч долларов США", - говорится в заявлении на сайте компании.
Anthropic сообщает, что преступник использовал искусственный интеллект в беспрецедентном масштабе. Размер финансового ущерба от хакера не уточняется.
Как подчеркивает телеканал NBC, случай, обнаруженный Anthropic, был первым публично задокументированным случаем, когда хакер использовал чат-бот ведущей компании в области искусственного интеллекта для автоматизации киберпреступлений.