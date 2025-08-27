https://ria.ru/20250827/ssha-2037959091.html

Одна из ведущих ИИ-компаний сообщила о кибератаках в США через ее чат-бот

Одна из ведущих ИИ-компаний сообщила о кибератаках в США через ее чат-бот - РИА Новости, 27.08.2025

Одна из ведущих ИИ-компаний сообщила о кибератаках в США через ее чат-бот

Одна из ведущих американских компаний-разработчиков моделей искусственного интеллекта Anthropic сообщила о выявлении хакера, использовавшего ее чат-бот Claude... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T19:50:00+03:00

2025-08-27T19:50:00+03:00

2025-08-27T19:55:00+03:00

технологии

ии

искусственный интеллект (ии)

в мире

сша

кибератака

кибератаки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Одна из ведущих американских компаний-разработчиков моделей искусственного интеллекта Anthropic сообщила о выявлении хакера, использовавшего ее чат-бот Claude для кражи и вымогательства данных для получения выкупа по меньшей мере у 17 компаний. "Недавно мы пресекли деятельность изощрённого киберпреступника, использовавшего Claude Code для масштабной кражи и вымогательства персональных данных. Злоумышленник атаковал как минимум 17 организаций, включая учреждения здравоохранения, службы экстренной помощи, а также государственные и религиозные учреждения... Злоумышленник угрожал опубликовать данные, чтобы попытаться выманить у жертв выкуп, который иногда превышал 500 тысяч долларов США", - говорится в заявлении на сайте компании. Anthropic сообщает, что преступник использовал искусственный интеллект в беспрецедентном масштабе. Размер финансового ущерба от хакера не уточняется. Как подчеркивает телеканал NBC, случай, обнаруженный Anthropic, был первым публично задокументированным случаем, когда хакер использовал чат-бот ведущей компании в области искусственного интеллекта для автоматизации киберпреступлений.

https://ria.ru/20250616/ii-2021435475.html

https://ria.ru/20250413/ekspert-2010976393.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, ии, искусственный интеллект (ии), в мире, сша, кибератака, кибератаки