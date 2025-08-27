https://ria.ru/20250827/ssha-2037951699.html
В США рассказали о состоянии раненных во время стрельбы в Миннесоте
В США рассказали о состоянии раненных во время стрельбы в Миннесоте - РИА Новости, 27.08.2025
В США рассказали о состоянии раненных во время стрельбы в Миннесоте
Двое из пострадавших при стрельбе в школе американского города Миннеаполиса детей в настоящее время находятся в критическом состоянии, заявил начальник местной... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T19:14:00+03:00
2025-08-27T19:14:00+03:00
2025-08-27T20:05:00+03:00
в мире
миннеаполис
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037961397_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91ff2688221cadc1a4eb2920ea812f4c.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Двое из пострадавших при стрельбе в школе американского города Миннеаполиса детей в настоящее время находятся в критическом состоянии, заявил начальник местной полиции Брайан Охара. "Двое из них (пострадавших - ред.) находятся в критическом состоянии", - сообщил он журналистам на брифинге.
https://ria.ru/20250827/tramp-2037930459.html
миннеаполис
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037961397_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3291a105a1878961738bb46bc5ac8465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миннеаполис, сша
В США рассказали о состоянии раненных во время стрельбы в Миннесоте
Двое пострадавших при стрельбе в школе в США находятся в критическом состоянии