В США рассказали о состоянии раненных во время стрельбы в Миннесоте

2025-08-27T19:14:00+03:00

2025-08-27T19:14:00+03:00

2025-08-27T20:05:00+03:00

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Двое из пострадавших при стрельбе в школе американского города Миннеаполиса детей в настоящее время находятся в критическом состоянии, заявил начальник местной полиции Брайан Охара. "Двое из них (пострадавших - ред.) находятся в критическом состоянии", - сообщил он журналистам на брифинге.

в мире, миннеаполис, сша