Во время стрельбы в Миннесоте погибло двое детей
19:04 27.08.2025 (обновлено: 20:05 27.08.2025)
Во время стрельбы в Миннесоте погибло двое детей
Двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара.
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара."Два ребенка восьми и десяти лет погибли, 17 человек ранены, из них 14 детей", - сказал Охара журналистам, трансляцию выступления которого вели американские телеканалы.По словам главы полиции, злоумышленник стрелял снаружи церкви через окно в сторону детей. Молодой человек около 20 лет покончил с собой, добавил Охара. Он уточнил, что у предполагаемого преступника нет криминальной истории, неизвестно, связан ли он со школой. У мужчины были винтовка, дробовик и пистолет, огонь он вел из всего оружия, заключил полицейский.
2025
Во время стрельбы в Миннесоте погибло двое детей

Два ребенка 8 и 10 лет погибли при стрельбе в католической школе в Миннесоте

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара.
"Два ребенка восьми и десяти лет погибли, 17 человек ранены, из них 14 детей", - сказал Охара журналистам, трансляцию выступления которого вели американские телеканалы.
По словам главы полиции, злоумышленник стрелял снаружи церкви через окно в сторону детей. Молодой человек около 20 лет покончил с собой, добавил Охара. Он уточнил, что у предполагаемого преступника нет криминальной истории, неизвестно, связан ли он со школой. У мужчины были винтовка, дробовик и пистолет, огонь он вел из всего оружия, заключил полицейский.
В США рассказали о состоянии раненных во время стрельбы в Миннесоте
