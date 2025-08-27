https://ria.ru/20250827/ssha-2037949855.html
Во время стрельбы в Миннесоте погибло двое детей
Двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T19:04:00+03:00
2025-08-27T19:04:00+03:00
2025-08-27T20:05:00+03:00
сша
в мире
миннеаполис
миннесота
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037961375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0edc0c2fac4d81cacfc53eb550768e3d.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара."Два ребенка восьми и десяти лет погибли, 17 человек ранены, из них 14 детей", - сказал Охара журналистам, трансляцию выступления которого вели американские телеканалы.По словам главы полиции, злоумышленник стрелял снаружи церкви через окно в сторону детей. Молодой человек около 20 лет покончил с собой, добавил Охара. Он уточнил, что у предполагаемого преступника нет криминальной истории, неизвестно, связан ли он со школой. У мужчины были винтовка, дробовик и пистолет, огонь он вел из всего оружия, заключил полицейский.
https://ria.ru/20250827/ssha-2037951699.html
сша
миннеаполис
миннесота
сша, в мире, миннеаполис, миннесота
США, В мире, Миннеаполис, Миннесота
Два ребенка 8 и 10 лет погибли при стрельбе в католической школе в Миннесоте
