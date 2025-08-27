https://ria.ru/20250827/ssha-2037949855.html

Во время стрельбы в Миннесоте погибло двое детей

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Двое детей погибли, 14 ранены при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщил глава городской полиции Брайан Охара."Два ребенка восьми и десяти лет погибли, 17 человек ранены, из них 14 детей", - сказал Охара журналистам, трансляцию выступления которого вели американские телеканалы.По словам главы полиции, злоумышленник стрелял снаружи церкви через окно в сторону детей. Молодой человек около 20 лет покончил с собой, добавил Охара. Он уточнил, что у предполагаемого преступника нет криминальной истории, неизвестно, связан ли он со школой. У мужчины были винтовка, дробовик и пистолет, огонь он вел из всего оружия, заключил полицейский.

