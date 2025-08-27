https://ria.ru/20250827/ssha-2037933661.html
CNN: предполагаемый виновник стрельбы в Миннеаполисе покончил с собой
CNN: предполагаемый виновник стрельбы в Миннеаполисе покончил с собой
CNN: предполагаемый виновник стрельбы в Миннеаполисе покончил с собой
Предполагаемый виновник стрельбы в школе американского города Миннеаполис покончил с собой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей.
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Предполагаемый виновник стрельбы в школе американского города Миннеаполис покончил с собой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей."Предполагаемый стрелявший в католической школе Миннеаполиса мертв. Двое сотрудников правоохранительных органов, знакомых с ситуацией, заявили, что он совершил самоубийство", - говорится в публикации на сайте телеканала.Ранее в среду губернатор штата Миннесота Тим Уолц сообщил о стрельбе в католической школе. По информации телеканала ABC, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники ФБР прибыли на место стрельбы в католической школе в Миннеаполисе, а Белый дом продолжает мониторить ситуацию.
CNN: предполагаемый виновник стрельбы в Миннеаполисе покончил с собой
