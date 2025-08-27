Рейтинг@Mail.ru
CNN: предполагаемый виновник стрельбы в Миннеаполисе покончил с собой
18:09 27.08.2025 (обновлено: 18:52 27.08.2025)
CNN: предполагаемый виновник стрельбы в Миннеаполисе покончил с собой
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Предполагаемый виновник стрельбы в школе американского города Миннеаполис покончил с собой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей."Предполагаемый стрелявший в католической школе Миннеаполиса мертв. Двое сотрудников правоохранительных органов, знакомых с ситуацией, заявили, что он совершил самоубийство", - говорится в публикации на сайте телеканала.Ранее в среду губернатор штата Миннесота Тим Уолц сообщил о стрельбе в католической школе. По информации телеканала ABC, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники ФБР прибыли на место стрельбы в католической школе в Миннеаполисе, а Белый дом продолжает мониторить ситуацию.
© AP Photo / Abbie ParrПолицейские возле католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба
Полицейские возле католической школы в Миннеаполисе, где произошла стрельба
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Предполагаемый виновник стрельбы в школе американского города Миннеаполис покончил с собой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей.
"Предполагаемый стрелявший в католической школе Миннеаполиса мертв. Двое сотрудников правоохранительных органов, знакомых с ситуацией, заявили, что он совершил самоубийство", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Ранее в среду губернатор штата Миннесота Тим Уолц сообщил о стрельбе в католической школе. По информации телеканала ABC, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники ФБР прибыли на место стрельбы в католической школе в Миннеаполисе, а Белый дом продолжает мониторить ситуацию.
Офицер полиции США - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Полиция не подтвердила угрозу стрельбы в университете Арканзаса
25 августа, 23:45
 
МиннеаполисВ миреТим УолцФБРДональд ТрампСШАМиннесота
 
 
