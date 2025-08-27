https://ria.ru/20250827/ssha-2037923705.html
США и Япония проведут учения по использованию ракет Typhon
США и Япония проведут учения по использованию ракет Typhon - РИА Новости, 27.08.2025
США и Япония проведут учения по использованию ракет Typhon
США и Япония в сентябре проведут первую на территории Японии отработку использования ракетного комплекса средней дальности Typhon в рамках совместных учений,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T17:25:00+03:00
2025-08-27T17:25:00+03:00
2025-08-27T17:46:00+03:00
япония
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102157/62/1021576298_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ee40ef1d37e658c585d2ed7636ee4b36.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США и Япония в сентябре проведут первую на территории Японии отработку использования ракетного комплекса средней дальности Typhon в рамках совместных учений, передает агентство Киодо."Сухопутные силы самообороны Японии и корпус морской пехоты США проведут в сентябре масштабные полевые учения, включая отработку навыков использования американской ракетной системы средней дальности Typhon на авиабазе морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути. Это будет первое применение Typhon в Японии", - говорится в сообщении агентства.Телеканал NHK со ссылкой на силы самообороны Японии 5 августа сообщил, что США и Япония с 11 по 25 сентября проведут на японских островах Кюсю, Хоккайдо и Окинава крупнейшие в своем роде учения, в которых примут участие около 14 тысяч военнослужащих. По данным источников, что в рамках учений рассматривается возможность размещения новой американской ракетной системы класса "земля - корабль" NMESIS на базе Кэмп-Исигаки в префектуре Окинава, "целью которого, вероятно, является укрепление сдерживания Китая".
https://ria.ru/20250827/podkast-2037870595.html
япония
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102157/62/1021576298_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_96d3aeea00869783691a1c85e8ce437b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, сша, в мире
США и Япония проведут учения по использованию ракет Typhon
США и Япония проведут отработку использования Typhon в рамках совместных учений