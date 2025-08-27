https://ria.ru/20250827/ssha-2037923705.html

США и Япония проведут учения по использованию ракет Typhon

2025-08-27T17:25:00+03:00

япония

сша

в мире

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США и Япония в сентябре проведут первую на территории Японии отработку использования ракетного комплекса средней дальности Typhon в рамках совместных учений, передает агентство Киодо."Сухопутные силы самообороны Японии и корпус морской пехоты США проведут в сентябре масштабные полевые учения, включая отработку навыков использования американской ракетной системы средней дальности Typhon на авиабазе морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути. Это будет первое применение Typhon в Японии", - говорится в сообщении агентства.Телеканал NHK со ссылкой на силы самообороны Японии 5 августа сообщил, что США и Япония с 11 по 25 сентября проведут на японских островах Кюсю, Хоккайдо и Окинава крупнейшие в своем роде учения, в которых примут участие около 14 тысяч военнослужащих. По данным источников, что в рамках учений рассматривается возможность размещения новой американской ракетной системы класса "земля - корабль" NMESIS на базе Кэмп-Исигаки в префектуре Окинава, "целью которого, вероятно, является укрепление сдерживания Китая".

