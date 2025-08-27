https://ria.ru/20250827/ssha-2037899159.html

Трамп призвал привлечь Сороса к уголовной ответственности

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь миллиардера Джорджа Сороса и его сына к уголовной ответственности.

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал привлечь миллиардера Джорджа Сороса и его сына к уголовной ответственности. Об этом он написал в соцсети Truth Social."Джордж Сорос и его чудесный сын — левак-радикал — должны быть обвинены в рамках закона RICO из-за их поддержки насильственных протестов по всем Соединенным Штатам", — подчеркнул он. По мнению Трампа, больше нельзя позволять "чокнутым разрывать на части Америку"."Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране", — заявил президент.Глава Белого дома призвал друзей миллиардера с Западного побережья США быть осторожными, поскольку правительство Соединенных Штатов "наблюдает".Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации. Его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в некоторых государствах. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013-м. Другие страны обвиняли его во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.Протесты против действий ТрампаВ середине августа президент США Дональд Трамп объявил о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне:По словам главы Пентагона Пита Хегсета, нацгвардейцы будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и пробудут там столько времени, сколько потребует глава государства.В ответ на меры президента жители города регулярно выходят на стихийные протесты.

