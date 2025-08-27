Трамп призвал привлечь Сороса к уголовной ответственности
Трамп призвал привлечь Сороса к уголовной ответственности за поддержку протестов
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал привлечь миллиардера Джорджа Сороса и его сына к уголовной ответственности. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Джордж Сорос и его чудесный сын — левак-радикал — должны быть обвинены в рамках закона RICO из-за их поддержки насильственных протестов по всем Соединенным Штатам", — подчеркнул он.
"Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране", — заявил президент.
Глава Белого дома призвал друзей миллиардера с Западного побережья США быть осторожными, поскольку правительство Соединенных Штатов "наблюдает".
Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации. Его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в некоторых государствах. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013-м. Другие страны обвиняли его во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
Протесты против действий Трампа
В середине августа президент США Дональд Трамп объявил о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне:
- местная полиция переходит под прямой контроль федерального правительства;
- в столицу направили войска Нацгвардии;
- туда также могут послать Вооруженные силы, если появится необходимость.
По словам главы Пентагона Пита Хегсета, нацгвардейцы будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и пробудут там столько времени, сколько потребует глава государства.
В ответ на меры президента жители города регулярно выходят на стихийные протесты.