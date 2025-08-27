Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал привлечь Сороса к уголовной ответственности - РИА Новости, 27.08.2025
15:54 27.08.2025 (обновлено: 16:57 27.08.2025)
Трамп призвал привлечь Сороса к уголовной ответственности
Президент США Дональд Трамп призвал привлечь миллиардера Джорджа Сороса и его сына к уголовной ответственности. Об этом он написал в соцсети Truth Social. РИА Новости, 27.08.2025
ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал привлечь миллиардера Джорджа Сороса и его сына к уголовной ответственности. Об этом он написал в соцсети Truth Social."Джордж Сорос и его чудесный сын — левак-радикал — должны быть обвинены в рамках закона RICO из-за их поддержки насильственных протестов по всем Соединенным Штатам", — подчеркнул он. По мнению Трампа, больше нельзя позволять "чокнутым разрывать на части Америку"."Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране", — заявил президент.Глава Белого дома призвал друзей миллиардера с Западного побережья США быть осторожными, поскольку правительство Соединенных Штатов "наблюдает".Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации. Его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в некоторых государствах. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013-м. Другие страны обвиняли его во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.Протесты против действий ТрампаВ середине августа президент США Дональд Трамп объявил о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне:По словам главы Пентагона Пита Хегсета, нацгвардейцы будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и пробудут там столько времени, сколько потребует глава государства.В ответ на меры президента жители города регулярно выходят на стихийные протесты.
сша, в мире, америка, джордж сорос, дональд трамп, министерство обороны сша
США, В мире, Америка, Джордж Сорос, Дональд Трамп, Министерство обороны США
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал привлечь миллиардера Джорджа Сороса и его сына к уголовной ответственности. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Джордж Сорос и его чудесный сын — левак-радикал — должны быть обвинены в рамках закона RICO из-за их поддержки насильственных протестов по всем Соединенным Штатам", — подчеркнул он.
Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
СМИ: Сорос препятствует Трампу в депортации нелегальных мигрантов
16 апреля, 13:26
По мнению Трампа, больше нельзя позволять "чокнутым разрывать на части Америку".
"Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране", — заявил президент.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Кандидат в президенты Румынии пообещал запретить фонд Сороса
22 февраля, 17:08
Глава Белого дома призвал друзей миллиардера с Западного побережья США быть осторожными, поскольку правительство Соединенных Штатов "наблюдает".
Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации. Его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в некоторых государствах. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013-м. Другие страны обвиняли его во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.

Протесты против действий Трампа

В середине августа президент США Дональд Трамп объявил о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне:
  • местная полиция переходит под прямой контроль федерального правительства;
  • в столицу направили войска Нацгвардии;
  • туда также могут послать Вооруженные силы, если появится необходимость.
По словам главы Пентагона Пита Хегсета, нацгвардейцы будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и пробудут там столько времени, сколько потребует глава государства.
В ответ на меры президента жители города регулярно выходят на стихийные протесты.
Американский предприниматель и филантроп Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
СМИ: Сорос препятствует Трампу в депортации нелегальных мигрантов
16 апреля, 13:26
 
США, В мире, Америка, Джордж Сорос, Дональд Трамп, Министерство обороны США
 
 
