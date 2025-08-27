Против Индии начали действовать новые американские пошлины
Против Индии начали действовать 25-процентные американские пошлины
© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступает в силу в среду, в результате чего совокупная ставка достигнет 50% — это одни из самых высоких тарифов для Вашингтона.
Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией — по данным американских властей, её доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, — а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
По данным индийских СМИ, в преддверии введения тарифов канцелярия премьер-министра провела совещание высокого уровня по мерам поддержки экспортеров. Среди обсуждаемых вариантов - точечная помощь отдельным отраслям, включая гарантии по кредитным линиям с государственным покрытием рисков.
Вэнс объяснил, почему США не вводят новых пошлин против Китая
24 августа, 19:24
Немецкая газета FAZ писала, что премьер-министр Индии Нарендра Моди четыре раза отказался от телефонного разговора с Дональдом Трампом, что может быть связано с недовольством введением тарифов и его словами о "мертвой экономике" Индии.
По оценкам экспортных объединений, американские заказчики уже приостановили новые контракты, а поставки могут сократиться на 20–30% с сентября. Аналитики прогнозируют, что при сохранении тарифов на уровне 50% рост ВВП Индии в 2025–2026 годах замедлится на 0,8 процентного пункта. Наибольшие риски связаны с текстильной, продовольственной и ювелирной отраслями.
Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти: по данным аналитической компании Kpler, в июне поставки достигли 11-месячного максимума. На прошлой неделе глава МИД Субраманьям Джаишанкар встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве, где также побывал советник по нацбезопасности Аджит Довал.