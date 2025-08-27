Рейтинг@Mail.ru
СМИ: чиновников агентства по ЧС США отстранили из-за петиции
05:29 27.08.2025
СМИ: чиновников агентства по ЧС США отстранили из-за петиции
СМИ: чиновников агентства по ЧС США отстранили из-за петиции
в мире
сша
fema
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Некоторых сотрудников федерального агентства по ЧС США (FEMA) отстранили от работы с сохранением заработной платы за подписи к письму с жалобой на некомпетентность их руководства, сообщает газета Washington Post со ссылкой на соответствующие документы. В понедельник газета сообщала, что около 150 сотрудников FEMA направили членам конгресса письмо, в котором утверждается, что вектор деятельности агентства и неопытность его нынешнего руководства могут привести к катастрофе, сопоставимой по масштабам с ураганом "Катрина". Недовольство сотрудников агентства вызвали проводимые Белым домом сокращения расходов, в том числе на программы профилактики ЧС, восстановительные работы после катаклизмов и обучающие курсы. "Согласно документам, изученным The Washington Post, администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа во вторник отправила в отпуск некоторых сотрудников FEMA после того, как они подписали открытое письмо несогласия с руководством агентства", - говорится в сообщении издания. Ураган "Катрина" обрушился на южные штаты США 29 августа 2005 года и стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории страны. Многими была раскритикована неэффективность действий властей США как на местном, так и на федеральном уровне.
сша
в мире, сша, fema
В мире, США, FEMA
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Некоторых сотрудников федерального агентства по ЧС США (FEMA) отстранили от работы с сохранением заработной платы за подписи к письму с жалобой на некомпетентность их руководства, сообщает газета Washington Post со ссылкой на соответствующие документы.
В понедельник газета сообщала, что около 150 сотрудников FEMA направили членам конгресса письмо, в котором утверждается, что вектор деятельности агентства и неопытность его нынешнего руководства могут привести к катастрофе, сопоставимой по масштабам с ураганом "Катрина". Недовольство сотрудников агентства вызвали проводимые Белым домом сокращения расходов, в том числе на программы профилактики ЧС, восстановительные работы после катаклизмов и обучающие курсы.
"Согласно документам, изученным The Washington Post, администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа во вторник отправила в отпуск некоторых сотрудников FEMA после того, как они подписали открытое письмо несогласия с руководством агентства", - говорится в сообщении издания.
Ураган "Катрина" обрушился на южные штаты США 29 августа 2005 года и стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории страны. Многими была раскритикована неэффективность действий властей США как на местном, так и на федеральном уровне.
В США чиновник подставил мигранта письмом с угрозами Трампу, пишет AP
3 июня, 14:00
 
В миреСШАFEMA
 
 
