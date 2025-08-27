https://ria.ru/20250827/ssha-2037770822.html

"Будут последствия": в США раскрыли посыл Трампа Зеленскому

"Будут последствия": в США раскрыли посыл Трампа Зеленскому - РИА Новости, 27.08.2025

"Будут последствия": в США раскрыли посыл Трампа Зеленскому

Президент США Дональд Трамп отказался финансировать Украину, чтобы показать Владимиру Зеленскому необходимость скорейшего заключения мира с Россией, невзирая на РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T04:20:00+03:00

2025-08-27T04:20:00+03:00

2025-08-27T09:34:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166666_0:13:3068:1739_1920x0_80_0_0_3a7235e1553a58286ab2458a9bb08cbf.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался финансировать Украину, чтобы показать Владимиру Зеленскому необходимость скорейшего заключения мира с Россией, невзирая на условия Москвы, такое мнение высказал полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTubе-канала Deep Dive."Трамп хочет мира и процветания обеим сторонам конфликта, поэтому он сказал (Зеленскому. — Прим. ред.), что Украина находится сейчас в такой позиции, что ему придется договариваться с Россией. Иначе будут последствия", — заявил он.По словам эксперта, Трамп отлично понимает необходимость налаживания отношений с российской стороной, что, естественно, не нравится европейским политикам."Он (Трамп. — Прим. ред.) осознает, насколько серьезна проблема. Поэтому идея в том, что он может прислушиваться, что там думает (премьер-министр Великобритании. — Прим. ред.) Стармер в Лондоне или (президент Франции. — Прим. ред.) Макрон в Париже, просто смехотворна", — подытожил полковник.По мнению Макгрегора, Киеву давно пора перестать слушать своих европейских политиков и начать мирный процесс урегулирования украинского кризиса.Вчера Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину, а все расходы за конфликт полностью легли на союзников по НАТО.Американский лидер 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.

https://ria.ru/20250827/zelenskiy-2037767240.html

https://ria.ru/20250826/tramp-2037753353.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины