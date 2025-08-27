"Будут последствия": в США раскрыли посыл Трампа Зеленскому
Макгрегор: Трамп дал понять Зеленскому, что у того нет альтернативы, кроме мира
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался финансировать Украину, чтобы показать Владимиру Зеленскому необходимость скорейшего заключения мира с Россией, невзирая на условия Москвы, такое мнение высказал полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTubе-канала Deep Dive.
"Трамп хочет мира и процветания обеим сторонам конфликта, поэтому он сказал (Зеленскому. — Прим. ред.), что Украина находится сейчас в такой позиции, что ему придется договариваться с Россией. Иначе будут последствия", — заявил он.
По словам эксперта, Трамп отлично понимает необходимость налаживания отношений с российской стороной, что, естественно, не нравится европейским политикам.
"Он (Трамп. — Прим. ред.) осознает, насколько серьезна проблема. Поэтому идея в том, что он может прислушиваться, что там думает (премьер-министр Великобритании. — Прим. ред.) Стармер в Лондоне или (президент Франции. — Прим. ред.) Макрон в Париже, просто смехотворна", — подытожил полковник.
По мнению Макгрегора, Киеву давно пора перестать слушать своих европейских политиков и начать мирный процесс урегулирования украинского кризиса.
Американский лидер 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.