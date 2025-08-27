https://ria.ru/20250827/ssha-2037763306.html

Уиткофф рассказал, когда США хотят увидеть заключение соглашения по Украине

27.08.2025

Уиткофф рассказал, когда США хотят увидеть заключение соглашения по Украине

США хотят до конца текущего года найти "ингредиенты" к мирному соглашению по Украине, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. РИА Новости, 27.08.2025

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. США хотят до конца текущего года найти "ингредиенты" к мирному соглашению по Украине, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. "Нам придется решать все эти вопросы (условий урегулирования - ред.), мы понимаем это. У нас есть технические команды, которые работают над ними. Мы надеемся, что к концу этого года, а может быть и немного раньше, мы сможем найти все необходимые ингредиенты для заключения мирного соглашения", - сказал он в интервью Fox News.

