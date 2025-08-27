https://ria.ru/20250827/ssha-2037763306.html
Уиткофф рассказал, когда США хотят увидеть заключение соглашения по Украине
Уиткофф рассказал, когда США хотят увидеть заключение соглашения по Украине - РИА Новости, 27.08.2025
Уиткофф рассказал, когда США хотят увидеть заключение соглашения по Украине
США хотят до конца текущего года найти "ингредиенты" к мирному соглашению по Украине, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T01:31:00+03:00
2025-08-27T01:31:00+03:00
2025-08-27T01:31:00+03:00
в мире
сша
украина
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033631827_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7b5d84b91ac58231c50582f07b628e32.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. США хотят до конца текущего года найти "ингредиенты" к мирному соглашению по Украине, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. "Нам придется решать все эти вопросы (условий урегулирования - ред.), мы понимаем это. У нас есть технические команды, которые работают над ними. Мы надеемся, что к концу этого года, а может быть и немного раньше, мы сможем найти все необходимые ингредиенты для заключения мирного соглашения", - сказал он в интервью Fox News.
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006615708.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033631827_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c89d1460a615453b5d99797661bad5f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, стив уиткофф
В мире, США, Украина, Стив Уиткофф
Уиткофф рассказал, когда США хотят увидеть заключение соглашения по Украине
Уиткофф: США хотят до конца года найти ингредиенты к соглашению по Украине