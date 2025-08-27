https://ria.ru/20250827/ssha-2037763095.html

США намерены достичь урегулирования в Газе до конца года, заявил Уиткофф

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. США намерены достичь урегулирования в секторе Газа до конца текущего года "так или иначе", заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. "Мы думаем, что урегулируем это так или иначе, определенно, до конца текущего года. (Палестинское движение - ред.) ХАМАС сейчас сигнализирует о своей готовности к урегулированию. Израильтяне, объявив об этом, одновременно объявили о выделении 600 миллионов долларов на помощь Газе", - сообщил он в интервью Fox News.

