США намерены достичь урегулирования в Газе до конца года, заявил Уиткофф
01:24 27.08.2025
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. США намерены достичь урегулирования в секторе Газа до конца текущего года "так или иначе", заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. "Мы думаем, что урегулируем это так или иначе, определенно, до конца текущего года. (Палестинское движение - ред.) ХАМАС сейчас сигнализирует о своей готовности к урегулированию. Израильтяне, объявив об этом, одновременно объявили о выделении 600 миллионов долларов на помощь Газе", - сообщил он в интервью Fox News.
в мире, сша, стив уиткофф, хамас
В мире, США, Стив Уиткофф, ХАМАС
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. США намерены достичь урегулирования в секторе Газа до конца текущего года "так или иначе", заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
"Мы думаем, что урегулируем это так или иначе, определенно, до конца текущего года. (Палестинское движение - ред.) ХАМАС сейчас сигнализирует о своей готовности к урегулированию. Израильтяне, объявив об этом, одновременно объявили о выделении 600 миллионов долларов на помощь Газе", - сообщил он в интервью Fox News.
