ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в Кузьминовке
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 27.08.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в Кузьминовке
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в Кузьминовке
Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Кузьминовке в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.08.2025
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Кузьминовке в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В н.п. Кузьминовка операторами БПЛА 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады было обнаружено домостроение, используемое украинскими боевиками как пункт управления БПЛА. Точным ударом расчета 152-мм гаубицы "Мста-Б" цель была поражена. Попадание спровоцировало возгорание, которое повлекло за собой детонацию хранящегося на пункте управления боекомплекта, вследствие чего позиция противника была полностью уничтожена", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что полевой склад горюче-смазочных материалов противника был обнаружен в зоне ответственности 85-й отдельной мотострелковой бригады. Склад был поражен точным попаданием ударного БПЛА.
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в Кузьминовке

Минобороны: ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в Кузьминовке

Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Кузьминовке в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В н.п. Кузьминовка операторами БПЛА 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады было обнаружено домостроение, используемое украинскими боевиками как пункт управления БПЛА. Точным ударом расчета 152-мм гаубицы "Мста-Б" цель была поражена. Попадание спровоцировало возгорание, которое повлекло за собой детонацию хранящегося на пункте управления боекомплекта, вследствие чего позиция противника была полностью уничтожена", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что полевой склад горюче-смазочных материалов противника был обнаружен в зоне ответственности 85-й отдельной мотострелковой бригады. Склад был поражен точным попаданием ударного БПЛА.
ВКС России уничтожили военнослужащих и бронетехнику ВСУ в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
 
