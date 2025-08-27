https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037775554.html

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в Кузьминовке

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в Кузьминовке - РИА Новости, 27.08.2025

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в Кузьминовке

Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Кузьминовке в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T06:01:00+03:00

2025-08-27T06:01:00+03:00

2025-08-27T06:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919450659_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_9fa66efef69228b5068508500fb68cf2.jpg

ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Кузьминовке в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В н.п. Кузьминовка операторами БПЛА 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады было обнаружено домостроение, используемое украинскими боевиками как пункт управления БПЛА. Точным ударом расчета 152-мм гаубицы "Мста-Б" цель была поражена. Попадание спровоцировало возгорание, которое повлекло за собой детонацию хранящегося на пункте управления боекомплекта, вследствие чего позиция противника была полностью уничтожена", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что полевой склад горюче-смазочных материалов противника был обнаружен в зоне ответственности 85-й отдельной мотострелковой бригады. Склад был поражен точным попаданием ударного БПЛА.

https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037772752.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины