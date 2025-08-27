https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037775554.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в Кузьминовке
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в Кузьминовке - РИА Новости, 27.08.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в Кузьминовке
Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Кузьминовке в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.08.2025
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Кузьминовке в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В н.п. Кузьминовка операторами БПЛА 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады было обнаружено домостроение, используемое украинскими боевиками как пункт управления БПЛА. Точным ударом расчета 152-мм гаубицы "Мста-Б" цель была поражена. Попадание спровоцировало возгорание, которое повлекло за собой детонацию хранящегося на пункте управления боекомплекта, вследствие чего позиция противника была полностью уничтожена", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что полевой склад горюче-смазочных материалов противника был обнаружен в зоне ответственности 85-й отдельной мотострелковой бригады. Склад был поражен точным попаданием ударного БПЛА.
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в Кузьминовке
