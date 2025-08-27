https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037772505.html

Дроноводы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Дроноводы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 27.08.2025

Дроноводы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Ланцет" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил мобильный пункт управления БПЛА с личным... РИА Новости, 27.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

днепр (река)

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Ланцет" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил мобильный пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе планового облёта правобережья Днепра в Херсонской области, оператор разведывательного дрона ZALA выявил передвижение техники и живой силы противника вдоль лесополосы. Координаты места дислокации врага были переданы на пункт управления "Ланцета". Операторы барражирующего боеприпаса, получив координаты, в течение 10 минут подняли дрон-камикадзе в небо. Через несколько десятков минут "Ланцет" снайперским попаданием уничтожил мобильный пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Благодаря работе беспилотных летательных аппаратов военнослужащие подразделения БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии. Расчеты БПЛА 18-й армии группировки "Днепр" ежедневно уничтожают артиллерийские орудия, миномёты, самоходные артиллерийские орудия (САУ), бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ ударными беспилотниками "Ланцет" на правом берегу Днепра в Херсонской области.

днепр (река)

херсонская область

