Дроноводы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 27.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 27.08.2025
Дроноводы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Дроноводы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Ланцет" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил мобильный пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе планового облёта правобережья Днепра в Херсонской области, оператор разведывательного дрона ZALA выявил передвижение техники и живой силы противника вдоль лесополосы. Координаты места дислокации врага были переданы на пункт управления "Ланцета". Операторы барражирующего боеприпаса, получив координаты, в течение 10 минут подняли дрон-камикадзе в небо. Через несколько десятков минут "Ланцет" снайперским попаданием уничтожил мобильный пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Благодаря работе беспилотных летательных аппаратов военнослужащие подразделения БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии. Расчеты БПЛА 18-й армии группировки "Днепр" ежедневно уничтожают артиллерийские орудия, миномёты, самоходные артиллерийские орудия (САУ), бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ ударными беспилотниками "Ланцет" на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Российские военнослужащие. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 27 авг - РИА Новости. Расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Ланцет" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил мобильный пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе планового облёта правобережья Днепра в Херсонской области, оператор разведывательного дрона ZALA выявил передвижение техники и живой силы противника вдоль лесополосы. Координаты места дислокации врага были переданы на пункт управления "Ланцета". Операторы барражирующего боеприпаса, получив координаты, в течение 10 минут подняли дрон-камикадзе в небо. Через несколько десятков минут "Ланцет" снайперским попаданием уничтожил мобильный пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Благодаря работе беспилотных летательных аппаратов военнослужащие подразделения БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии.
Расчеты БПЛА 18-й армии группировки "Днепр" ежедневно уничтожают артиллерийские орудия, миномёты, самоходные артиллерийские орудия (САУ), бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ ударными беспилотниками "Ланцет" на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Группировка "Восток" уничтожила десять пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки
Группировка "Восток" уничтожила десять пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки
