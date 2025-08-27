https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037772380.html

Группировка "Восток" уничтожила десять пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки

2025-08-27T05:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" за прошедшие сутки уничтожили станцию связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев. "В течение суток противник потерял … станцию спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. В ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена самоходная артиллерийская установка "Богдана", добавил Яковлев. Кроме того, по его словам, Киев потерял два бронетранспортёра, в том числе, один М113 производства США.

