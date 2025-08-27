Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" уничтожила десять пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 27.08.2025
Группировка "Восток" уничтожила десять пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" за прошедшие сутки уничтожили станцию связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев. "В течение суток противник потерял … станцию спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. В ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена самоходная артиллерийская установка "Богдана", добавил Яковлев. Кроме того, по его словам, Киев потерял два бронетранспортёра, в том числе, один М113 производства США.
безопасность, киев, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" за прошедшие сутки уничтожили станцию связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев.
"В течение суток противник потерял … станцию спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена самоходная артиллерийская установка "Богдана", добавил Яковлев.
Кроме того, по его словам, Киев потерял два бронетранспортёра, в том числе, один М113 производства США.
Украинские военные
Наемники бросают боевиков ВСУ под Красноармейском
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
