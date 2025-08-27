https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037772380.html
Группировка "Восток" уничтожила десять пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки
Группировка "Восток" уничтожила десять пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки
Группировка "Восток" уничтожила десять пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" за прошедшие сутки уничтожили станцию связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил...
2025-08-27T05:01:00+03:00
2025-08-27T05:01:00+03:00
2025-08-27T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" за прошедшие сутки уничтожили станцию связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев. "В течение суток противник потерял … станцию спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. В ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена самоходная артиллерийская установка "Богдана", добавил Яковлев. Кроме того, по его словам, Киев потерял два бронетранспортёра, в том числе, один М113 производства США.
киев
сша
Новости
ru-RU
безопасность, киев, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" уничтожила десять пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки
Минобороны: бойцы "Востока" уничтожили десять пунктов управления БПЛА ВСУ