Хорошие новости
 
12:21 27.08.2025 (обновлено: 12:31 27.08.2025)
В Подмосковье спасли кота, просидевшего три дня на березе
В Подмосковье спасли кота, просидевшего три дня на березе
В Серебряно-Прудском округе Подмосковья спасатели сняли с десятиметровой березы кота, просидевшего там три дня, сообщило ГКУ "Мособлпожспас" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Серебряно-Прудском округе Подмосковья спасатели сняли с десятиметровой березы кота, просидевшего там три дня, сообщило ГКУ "Мособлпожспас" в Telegram-канале. "История произошла вчера. В службу экстренных вызовов обратилась жительница села Крутое Серебряно-Прудского округа. Женщина рассказала, что помощь спасателей требуется несчастному коту, который уже три дня сидит на верхушке березы и душераздирающе вещает о своей беде на всю округу", — говорится в публикации. Местные жители пытались всяческими ухищрениями заставить кота спуститься самостоятельно. "Вкусности разные предлагали, но трусливый кот только громче мяукал, отказываясь рисковать свой драгоценной шкуркой", — отмечают спасатели. На помощь прибыли специалисты 332-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспаса". Один из них по трехколенной лестнице поднялся на десятиметровую высоту и снял несчастного пленника. "Убедившись, что котейке не нужна помощь ветеринара, пожарные передали спасенного местным жителям &lt;…&gt; Ну и сам кот, похоже, был не против. Видимо, помнил про обещанные вкусняхи", — заключил "Мособлпожспас".Жители села пообещали позаботиться о коте.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Серебряно-Прудском округе Подмосковья спасатели сняли с десятиметровой березы кота, просидевшего там три дня, сообщило ГКУ "Мособлпожспас" в Telegram-канале.
"История произошла вчера. В службу экстренных вызовов обратилась жительница села Крутое Серебряно-Прудского округа. Женщина рассказала, что помощь спасателей требуется несчастному коту, который уже три дня сидит на верхушке березы и душераздирающе вещает о своей беде на всю округу", — говорится в публикации.
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/TelegramСпасатель снимает кота с березы в Серебряно-Прудском округе Подмосковья
Спасатели сняли с десятиметровой высоты кота-верхолаза в Серебряно-Прудском округе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/Telegram
Спасатель снимает кота с березы в Серебряно-Прудском округе Подмосковья
Местные жители пытались всяческими ухищрениями заставить кота спуститься самостоятельно.
"Вкусности разные предлагали, но трусливый кот только громче мяукал, отказываясь рисковать свой драгоценной шкуркой", — отмечают спасатели.
На помощь прибыли специалисты 332-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспаса". Один из них по трехколенной лестнице поднялся на десятиметровую высоту и снял несчастного пленника.
"Убедившись, что котейке не нужна помощь ветеринара, пожарные передали спасенного местным жителям <…> Ну и сам кот, похоже, был не против. Видимо, помнил про обещанные вкусняхи", — заключил "Мособлпожспас".
Жители села пообещали позаботиться о коте.
