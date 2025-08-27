https://ria.ru/20250827/spasateli-2037835372.html

В Подмосковье спасли кота, просидевшего три дня на березе

В Серебряно-Прудском округе Подмосковья спасатели сняли с десятиметровой березы кота, просидевшего там три дня, сообщило ГКУ "Мособлпожспас" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Серебряно-Прудском округе Подмосковья спасатели сняли с десятиметровой березы кота, просидевшего там три дня, сообщило ГКУ "Мособлпожспас" в Telegram-канале. "История произошла вчера. В службу экстренных вызовов обратилась жительница села Крутое Серебряно-Прудского округа. Женщина рассказала, что помощь спасателей требуется несчастному коту, который уже три дня сидит на верхушке березы и душераздирающе вещает о своей беде на всю округу", — говорится в публикации. Местные жители пытались всяческими ухищрениями заставить кота спуститься самостоятельно. "Вкусности разные предлагали, но трусливый кот только громче мяукал, отказываясь рисковать свой драгоценной шкуркой", — отмечают спасатели. На помощь прибыли специалисты 332-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспаса". Один из них по трехколенной лестнице поднялся на десятиметровую высоту и снял несчастного пленника. "Убедившись, что котейке не нужна помощь ветеринара, пожарные передали спасенного местным жителям <…> Ну и сам кот, похоже, был не против. Видимо, помнил про обещанные вкусняхи", — заключил "Мособлпожспас".Жители села пообещали позаботиться о коте.

