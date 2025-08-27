Рейтинг@Mail.ru
Из-за падения БПЛА в Ростове загорелась крыша жилого дома
00:14 27.08.2025 (обновлено: 01:08 27.08.2025)
Из-за падения БПЛА в Ростове загорелась крыша жилого дома
Из-за падения БПЛА в Ростове загорелась крыша жилого дома
Взрыв и пожар произошли на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА, информация о пострадавших уточняется, сообщает врио
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Взрыв и пожар произошли на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА, информация о пострадавших уточняется, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о происшествии в Ленинском районе, по его словам, на месте работают службы экстренного реагирования."В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский... Информация о пострадавших уточняется", - написал он в Telegram-канале.Слюсарь отметил, что на место выехали дежурные службы.Беспилотная опасность на территории региона была объявлена в 21.45 мск вторника. Она действует до сих пор.
Из-за падения БПЛА в Ростове загорелась крыша жилого дома

Из-за падения БПЛА в Ростове-на-Дону загорелась крыша четырехэтажного дома

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Взрыв и пожар произошли на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА, информация о пострадавших уточняется, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о происшествии в Ленинском районе, по его словам, на месте работают службы экстренного реагирования.
"В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский... Информация о пострадавших уточняется", - написал он в Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что на место выехали дежурные службы.
Беспилотная опасность на территории региона была объявлена в 21.45 мск вторника. Она действует до сих пор.
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
